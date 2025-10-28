Primăriile din Prahova nu au bani pentru Târguri de Crăciun și artificii

În cele mai multe dintre localitățile din Prahova nu sunt bani pentru organizarea de Târguri de Crăciun, concerte sau focuri de artificii. În cele mai multe comune de bază rămân spectacolele de sfârșit de an de la școli sau colindele de pe ulițele satelor. Printre puținele administrații din Prahova care au anunțat organizarea Târgului de Crăciun se numără Primăria Ploiești.

- Publicitate -

La fel ca în anii trecuți, în zeci de localități din Prahova nu vor fi organizate Târguri de Crăciun, concerte sau focuri de artificii de sărbătorile de iarnă. Asta în ciuda faptului că nu vor exista restricții legislative când vine vorba de organizarea de evenimente culturale.

Guvernul a modificat, ieri, ordonanța 52 cu privire la reducerea cheltuielilor și a eliminat o serie de restricții financiare pentru organizarea de evenimente culturale. (Detalii AICI).

- Publicitate -

În ciuda ridicărilor restricțiilor privind achizițiile publice, mulți dintre primarii din Prahova spun că nu au bani pentru organizarea de Târguri de Crăciun, concerte sau focuri de artificii de Revelion.

La fel ca în alți ani, baza pentru pregătirile de iarnă va sta în instalațiile ornamentale din anii trecuți, serbările de sfârșit de an de la școli și în colindele tradiționale de pe ulițele satelor.

Sărbători de iarnă cu spectacole la școală și colinde

Primarul comunei Cosminele, Iulian Nae (PNL), susține că posibilitățile financiare sunt limitate în multe localități din Prahova.

- Publicitate -

„Cu sau fără modificarea Ordonanței 52, în primul rând nu avem posibilități financiare pentru organizarea unor astfel de evenimente. În al doilea rând comunitatea noastră este una mică.

Vom avea iluminat festiv cu instalațiile cumpărate în anii trecuți. Nu avem posibilitatea pentru organizarea de târguri și nici de focuri de artificii.

Vor exista cadouri pentru copii și serbări de sfârșit de an la unitățile de învățământ”, a precizat Iulian Nae, primarul comunei Cosminele, care a recunoscut că la fel ca în alți ani, vor răsuna și colindele.

- Publicitate -

Fără Târg de Crăciun la Comarnic

La Comarnic nu va fi organizat nici în acest an Târg de Crăciun, dar nu vor fi nici artificii de Revelion.

„Artifici nu am dat niciodată. Cu privire la iluminatul festiv, o să ne ajutăm de ornamentele pe care le avem din ani anteriori”, a precizat Sorin Popa (PNL), primarul orașului Comarnic.

Fără Târg de Crăciun, dar cu artificii de Revelion la Brazi

Nici la Brazi, una dintre cele mai bogate localități din Prahova, nu va fi organizat Târg de Crăciun.

- Publicitate -

„Vom avea iluminat festiv de sărbători. Nu va exista Târg de Crăciun. Vom avea artificii de Revelion în Parcul Nicolau din Brazii de Sus.

Tot de sărbători, din sponsorizări, vom oferi cadouri pentru copii și cadre didactice la școlile și grădinițele din localitate.

În cele trei parcuri din comună vor fi împodobiți brazii artificiali, înalți de 3-4 metri, achiziționați în anii trecuți”, a precizat Leonaș Radu (PNL), primarul comunei Brazi.

- Publicitate -

Fără costuri din buget pentru Târgul de Crăciun de la Breaza

Contactat telefonic, primarul orașului Breaza, Bogdan Novac (PNL), susține că va fi organizat un Târg de Crăciun în localitate, dar fără bani de la buget.

„La Breaza va exista iluminat public ornamental, la fel ca în anii trecuți. Va fi și un Târg de Crăciun, dar fără costuri de la bugetul local. Târgul de Crăciun va fi organizat în Parcul Brâncoveanu. Ne vom axa pe producătorii locali. Vor exista 10 – 15 expozanți.

Nu vor fi spectacole, concerte și nici artificii. Vorbim, pe de o parte, de situația economică pe care o traversăm, iar în al doilea rând nu am organizat astfel de evenimente în niciun an. Tot ce vom organiza va fi fără costuri de la bugetul local”, a precizat Bogdan Novac, primarul orașului Breaza.

- Publicitate -

Fără artificii din bugetul local la Azuga

La Azuga încă nu au fost finalizate dicuțiile pe tema Târgului de Crăciun. Cert este că nu vor exista alocări de la bugetul local pentru astfel de evenimente.

„Suntem în discuții cu o companie artistică, dar nu vom aloca niciun leu de la bugetul local. Încă nu știu dacă se va concretiza. Va exista iluminat public ornamental. Avem figurine din anii trecuți”, a precizat Adrian Purcaru (PSD), primarul orașului Azuga.

Tot la Azuga nu vor fi organizate focuri de artificii de Revelion cu fonduri din bugetul local. „Hotelurile din stațiune vor organiza focuri de artificii”, a precizat edilul.

- Publicitate -

Târg de Crăciun la Ploiești

Printre puținele administrații locale din Prahova care au anunțat organizarea Târgului de Crăciun se numără Primăria Ploiești.

La fal ca și anul trecut, Târgul de Crăciun va fi organizat în zona centrală a municipiului, în parcul din fața Palatului Administrativ, în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova (Detalii AICI).

Special pentru evenimentele care vor avea loc de sărbătorile de iarnă, Consiliul Local Ploiești a aprobat alocarea a aproximativ 300.000 de lei.