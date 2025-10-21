Când se va deschide Târgul de Crăciun la Ploiești

La Ploiești au început deja pregătirile pentru sărbătorile de iarnă, prin montarea luminițelor. Târgul de Crăciun va fi organizat în zona centrală a municipiului, la fel ca și anul trecut, în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova. Totul depinde însă de modificarea ordonanței de urgență de la începutul lunii octombrie, prin care au fost blocate inclusiv cheltuielile pentru evenimente.

Bugetul pentru Târgul de Crăciun a fost aprobat, luni, în ședința de Consiliu Local Ploiești. Suma totală destinată evenimentelor din decembrie este de 301.000 lei.

Fondurile vor fi destinate inclusiv pentru concertele care vor avea loc în perioada 1 – 31 decembrie, dar și pentru cadourile pentru colindători și pentru copiii aflați în plasament, precum și pentru căsuța lui Moș Crăciun.

Când se va deschide Târgul de Crăciun de la Ploiești

„Târgul de Crăciun va avea loc tot în centrul Ploieștiului și se va organiza în parteneriat cu Consiliul Județean”, a precizat Mihai Polițeanu (independent), primarul Ploieștiului.

Organizarea Târgului de Crăciun depinde însă dacă va fi modificată ordonanța cu privire la reducerea cheltuielilor, act normativ aprobat la începutul lunii octombrie.

„Ce așteptăm acum ca să facem achiziția? Așteptăm schimbarea Ordonanței de Guvern care ne-a blocat achiziția pentru Târgul de Crăciun.

Eu sper să se întâmple cât se poate de repede această modificare a Ordonanței de Urgență care, nu doar nouă, la nivel național, a blocat achiziția pentru Târgul de Crăciun”, a precizat Mihai Polițeanu, care a estimat că deschiderea Târgului de Crăciun va avea loc pe 28 noiembrie.

Când se vor aprinde luminițele la Ploiești

La Ploiești a început, încă de săptămâna trecută, montarea instalațiilor la iluminat public ornamental.

Aprinderea iluminatului ornamental festiv ar urma să aibă loc pe 28 noiembrie și va funcționa până pe 08.01.2026.

Demontarea instalațiilor de iluminat ornamental este programată să aibă loc până la sfârșitul lunii martie 2026. (Detalii despre iluminatul public ornamental AICI)

