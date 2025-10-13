Arta iese în stradă: poveștile din culisele Artown Now 2025

Livia Florea, director și curator Artown NOW Ploiești și Alexandra Catrangiu,designer și stilist, au fost invitatele lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE.

Livia Florea a povestit cum a evoluat Artown NOW de la prima ediție până la cea din 2025 și cum a reușit să aducă la Ploiești artiști din toate colțurile lumii.

De partea cealaltă, Alexandra Catrangiu a oferit detalii despre expoziția găzduită de Ploiești Shoping City în această perioadă și colaborarea pe care centrul comercial o are cu Artown NOW.

Emisiunea poate fi urmărită aici: