- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEmisiuni

Arta iese în stradă: poveștile din culisele Artown Now 2025

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean
artown

Livia Florea, director și curator Artown NOW Ploiești și Alexandra Catrangiu,designer și stilist, au fost invitatele lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE.

- Publicitate -

Livia Florea a povestit cum a evoluat Artown NOW de la prima ediție până la cea din 2025 și cum a reușit să aducă la Ploiești artiști din toate colțurile lumii.

De partea cealaltă, Alexandra Catrangiu a oferit detalii despre expoziția găzduită de Ploiești Shoping City în această perioadă și colaborarea pe care centrul comercial o are cu Artown NOW.

- Publicitate -

Emisiunea poate fi urmărită aici:

 

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Articole asemănătoare

Accident mortal în Capitală. Mamă cu copil, loviți de mașină

Ciprian Pap Ciprian Pap -
Un accident rutier soldat cu moartea unei femei s-a...

Povestea bisericii salvată din Sinaia și mutată la Techirghiol

Corina Matei Corina Matei -
Biserica de lemn din Techirghiol este un obiectiv turistic...

Sonia Mihai (UPG): „Profesorii trebuie să se adapteze vremurilor”

Luiza Toboc Luiza Toboc -
Sonia Mihai este conferențiar universitar doctor chimist în cadrul Facultății...
- Publicitate -

Voxpublica

Murături și diplomație

Sorin George Botez Sorin George Botez -
Cum or fi pus-o pe doamna Toiu ministru de...

Vrei să schimbi cartea de identitate cu una electronică? Să nu pățești ca mine

Marius Nica Marius Nica -
Recent, am încercat să-mi schimb cartea de identitate cu...

Codul roșu care n-a fost. Mai bine, că oricum stăm prost

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
În ultimele zile, conform ANM, venea urgia peste noi....
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -