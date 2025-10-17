400 de rezerviști au redevenit soldați pentru o zi într-un poligon din Prahova

Zeci de autobuze militare au adus vineri dimineață, 17 octombrie, peste 400 de rezerviști în Poligonul Coada Izvorului din comuna Mănești, județul Prahova. Exercițiul de mobilizare MOBEX B-IF-25, organizat de Ministerul Apărării Naționale, a avut ca scop verificarea capacității de reacție a rezerviștilor și familiarizarea acestora cu procedurile moderne de luptă.

- Publicitate -

Pentru mulți dintre participanți, momentul a însemnat o întoarcere în timp, la anii tinereții, când armata era obligatorie. Media de vârstă a celor mobilizați a fost de 48 -50 de ani, iar majoritatea nu mai puseseră mâna pe o armă de mai bine de trei decenii.

Echipa Observatorului Prahovean a fost prezentă la fața locului și a surprins toate etapele exercițiului, de la sosirea autobuzelor militare până la tragerile efective. Reportajul video poate fi urmărit la finalul articolului.

- Publicitate -

Echipare, instrucție și trageri reale

Ajunși în poligon, rezerviștii au fost echipați complet, uniformă, cască, bocanci, și au primit câte un pistol mitralieră calibrul 7,62 mm. După un instructaj riguros privind regulile de siguranță și folosirea armamentului, au fost conduși pe linia de tragere, unde zgomotul împușcăturilor a răsunat ore întregi peste dealurile de la Coada Izvorului.

„Am fost plăcut surprins. Deși au trecut peste 30 de ani, mâna nu uită. A fost o experiență intensă, dar și o mândrie să fim din nou în uniformă”, a spus unul dintre rezerviști, fost militar în termen în anii ’90.

Mesajul ministrului Apărării: „Să fie pace!”

La eveniment a fost prezent și ministrul Apărării, Liviu-Ionuț Moșteanu, care a discutat cu rezerviștii și le-a mulțumit personal pentru participare.

- Publicitate -

„Vă mulțumesc și să fie pace. Am doi copii, sigur aveți și dumneavoastră, și pentru ei ne dorim pace”, a transmis ministrul Moșteanu, subliniind importanța exercițiilor de acest tip într-un context geopolitic tensionat.

Reprezentanții MApN au explicat că exercițiul MOBEX B-IF-25 urmărește „colaborarea și cooperarea între militarii activi și rezerviști”, oferindu-le acestora din urmă ocazia de a se familiariza cu echipamentele moderne și cu noile proceduri tactice utilizate de armata română.

„Sunt absolute necesare astfel de exerciții. Trebuie să știm cum stăm cu rezerva militară, mai ales că avem un război la graniță. Cei mobilizați sunt oameni care au făcut armata și trebuie să fie puși la curent cu operațiunile și echipamentele actuale”, a declarat ministrul Apărării.

- Publicitate -

Între datorie și emoție

Deși unii rezerviști au mărturisit că au venit cu emoții, atmosfera din poligon a fost una de solidaritate și camaraderie. Mulți s-au revăzut după decenii și au retrăit, pentru câteva ore, disciplina și spiritul de echipă din vremea armatei.

„A fost un test util, dar și un prilej să ne reamintim ce înseamnă să fii pregătit pentru țară. Sperăm să nu fie nevoie să ne întoarcem vreodată pe front, dar trebuie să fim pregătiți”, a spus un alt rezervist.

Sancțiuni pentru absenți

Ministrul Moșteanu a reamintit că participarea la astfel de exerciții este obligatorie, iar legea prevede sancțiuni pentru cei care nu se prezintă. Amenzile pot ajunge până la 4.000 de lei, însă oficialul a subliniat că „este bine să nu ajungem la sancțiuni”, mizând pe responsabilitatea și spiritul civic al rezerviștilor.

- Publicitate -

MOBEX B-IF-25 nu a fost doar un exercițiu militar, ci și o lecție despre responsabilitate, solidaritate și necesitatea de a rămâne pregătiți într-o lume tot mai nesigură. Pentru o zi, cei 400 de rezerviști au redevenit soldați, iar Poligonul Coada Izvorului a răsunat din nou de ecoul apărării unei țări care vrea pace.