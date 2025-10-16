Zonele decorate cu luminițe în Ploiești. Cum va arăta orașul

Ploieștiul se pregătește pentru Sărbătorile de Iarnă. La nivelul municipiului a început montarea instalațiilor de iluminat ornamental. La Ploiești nu vor lipsi ghirlandele și cupolele luminoase, brazii împodobiți cu luminițe, dar nici plasele luminoase.

Pentru sărbătorile de iarnă din acest an, la Ploiești vor fi amplasate luminițe în 33 de zone din oraș, precum și pe principalele artere de circulație.

Operatorul care are delegat serviciul de iluminat public din municipiul Ploiești, Luxten, a transmis către Regia Autonomă de Servicii Publice (RASP) Ploiești mai multe propuneri, fiind deja selectată una dintre ele.

„Culorile instalațiilor ornamentale sunt alb cald, alb rece, galben cald, verde, portocaliu, albastru, culoarea predominată a instalațiilor luminoase va fi alb cald”, potrivit reprezentanților RASP Ploiești.

Străzile din Ploiești unde vor fi amplasate luminițe

Bulevardul Independenței,

Șoseaua Nordului,

Șoseaua Vestului,

Strada Ghe. Gr. Cantacuzino,

strada Domnisori,

strada Gageni,

Bulevardul Republicii,

strada Malu Rosu,

strada Andrei Mureșanu,

strada Democrației,

strada Mihai Bravu,

strada Gh.Doja,

strada Tache Ionescu.

Bariera București

Parcurile din Ploiești unde vor fi montate luminițe

Cupolă luminoasă în Parcul din fața Palatului Administrativ

Parc Casa Sindicatelor,

Parc Nichita Stanescu,

Parc Toma Socolescu,

Parc Mihai Viteazul,

Parc Aurora Vest,

Parc OZN,

Parcurile din zonele Rapsodiei,

Parcul de lângă Cimitirul Sovietic,

Parcul din zona Eminescu,

Rond Catedrala

Zonele unde vor fi amplasate luminițe

Fântâna de la Gara de Sud

sensuri giratorii,

la intrările în oras vor fi amplasate panouri cu „LA MULȚI ANI!”,

pasajele pietonale (Mihail Kogalniceanu, Teatrului),

Vor fi ornați brazi în zona centrala și în cartiere.

Reamintim faptul că, la Ploiești, Târgul de Crăciun va fi organizat în zona Centrală. (Detalii AICI)