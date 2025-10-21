Interesat de un job stabil? Vizitează standul Bergenbier de la Bursa Angajatorilor

Târgul de joburi ”Bursa Angajatorilor” revine cu cea de a cincea ediție, pe 24 și 25 octombrie 2025, la Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești. Angajatorii de top din Prahova vor fi prezenți cu oferte tentante în companii prestigioase, locuri de muncă remunerate conform pregătirii și aspirațiilor.

Bursa Angajatorilor a propus pieței forței de muncă din Prahova reluarea interacțiunii directe a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui job. Comunicarea online s-a dovedit rapidă, însă nu reușește o apropiere firească, o cunoaștere detaliată a cererii și ofertei.

Astfel, încă din 2023, de la debutul acestui proiect dedicat angajatorilor de top și potențialilor angajați din Prahova, rezultatele au fost pe măsura așteptărilor participanților.

În galeria selectă a angajatorilor de top din Prahova se află și Bergenbier

Bergenbier S.A., certificat Top Angajator 2025 și apreciat drept unul dintre cei mai de încredere angajatori din Prahova, vine la această ediție a târgului de joburi. Echipa de recrutare vă așteaptă la stand cu aceeași energie care i-a definit mereu parcursul: pasiune, respect și grijă pentru oameni.

Participarea la eveniment reflectă promisiunea Bergenbier, „vii pentru branduri, rămâi pentru oameni”, o invitație deschisă către toți cei care își doresc mai mult decât un loc de muncă: o echipă unită și un loc unde prietenia inspiră performanță.

După sezonul intens de vară, urmează o perioadă de liniște firească pentru industrie, întrucât producția de bere are un caracter sezonier. Totuși, începutul anului 2026 va aduce un nou val de recrutări, odată cu reluarea proiectelor sezoniere care oferă șansa multor profesioniști să se alăture echipei Bergenbier.

Pentru fabrica din Ploiești, Bergenbier caută în această perioadă oameni responsabili pentru o varietate de poziții: de la operatori, electricieni, mecanici și specialiști, până la analiști de calitate, laboranți, ingineri, experți tehnici și automatisti. Fiecare rol contribuie la un proces de producție modern și sustenabil, unde calitatea și siguranța sunt la fel de importante ca oamenii din spatele fiecărei beri.

Echipa de Resurse Umane Bergenbier vă așteaptă vineri și sâmbătă, 24 și 25 octombrie, la târgul de joburi, alături de ceilalți agenți economici din zonă, pentru a povesti mai multe despre companie, oportunitățile de carieră și atmosfera care face din Bergenbier un loc unde oamenii sunt pe primul loc.

Despre Bergenbier S.A.

Parte a grupului Molson Coors Beverages Company Central & Eastern Europe, compania Bergenbier S.A. a fost fondată în 1994, iar cea mai importantă marcă din portofoliul său, Bergenbier, a fost lansată un an mai târziu.

Astăzi, Bergenbier S.A. este în top trei companii producătoare de bere din România, având o fabrică modernă la Ploieşti şi o reţea performantă de distribuţie naţională. Bergenbier S.A. acordă o atenție sporită impactului pe care îl are în comunitate și asupra mediului.

Portofoliul companiei cuprinde mărci care acoperă toate segmentele pieţei. Pe lângă berile produse la Ploiești – Bergenbier, Caraiman, Madrí Excepcional, Fresh 0.0, Staropramen, Stella Artois, Beck’s, Noroc, Löwenbräu – compania importă și distribuie în exclusivitate berile de abație belgiene Leffe și Hoegaarden, berea americană Miller Genuine Draft, cea mai iubită bere mexicană, Corona, precum și berea albă germană nefiltrată Frazinskaner. De asemenea, compania are în portofoliu și variantele 0.0% alcool pentru Bergenbier, Stella Artois și Staropramen.

Despre Molson Coors

De peste două secole, Molson Coors fabrică băuturi care aduc oamenii împreună pentru a se bucura de toate momentele vieții. De la Coors Light, Miller Lite, Molson Canadian, Carling și Staropramen la Coors Banquet, Blue Moon Belgian White, Saint Archer Gold, Leinenkugel’s Summer Shandy, Creemore Springs și multe altele, Molson Coors produce unele dintre cele mai îndrăgite și emblematice mărci de bere realizate vreodată. În timp ce istoria companiei este înrădăcinată în bere, Molson Coors oferă un portofoliu modern care se extinde dincolo de industria berii cu cocktail-uri carbonatate, cafea, vin, kombucha, cidru și multe altele.

Molson Coors Beverage Company este o companie cotată la bursă, care operează prin Molson Coors America de Nord și Molson Coors Europe și este tranzacționată la New York și la bursa canadiană (TAP).

Angajamentul companiei de a ridica standardele industriei și de a lăsa o amprentă pozitivă asupra angajaților, consumatorilor, comunităților și mediului se reflectă în Our Beer Print și în obiectivele de sustenabilitate 2025. Pentru a afla mai multe despre Molson Coors Beverage Company, vizitați molsoncoors.com sau pe Twitter @MolsonCoors.

Oportunitățile de carieră în cadrul Bergenbier pot fi studiate în detaliu, la ediția a cincea a târgului de joburi Bursa Angajatorilor, vizitând standul firmei pe 24 și 25 octombrie, în Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești (vineri 10-15, sâmbătă 10-13).

Angajatorii interesați să participe la târgul de joburi ne pot contacta prin e-mail [email protected] sau tel./whatsapp: 0785.075.111 și 0726.221.596.