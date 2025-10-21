Fostul președinte francez, Nicolas Sarkozy, la închisoare

Fostul președinte francez din perioada 2007-2012, Nicolas Sarkozy, intră în închisoare astăzi, marți, 21 octombrie 2025. El are de ispășit o pedeapsă de cinci ani de detenție pentru acuzația de conspirație pentru strângerea de fonduri pentru campania dictatorului libian Muammer Gaddafi. Potrivit France24, fostul președinte va sta singur în celulă, fără telefon mobil.

Nicolas Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, își începe astăzi pedeapsa de cinci ani de închisoare, devenind astfel primul fost președinte francez din istorie care a fost încarcerat. Aceasta reprezintă o decădere uluitoare pentru un lider cunoscut cândva pentru aroganța sa și gustul pentru lumina reflectoarelor globale.

El își va ispăși pedeapsa în închisoarea La Santé din Paris, unde va fi ținut departe de toți ceilalți prizonieri din motive de securitate.

Liderul de dreapta al Franței din 2007 până în 2012, Sarkozy, a fost condamnat în septembrie 2025 pentru conspirație criminală privind un plan pentru ca fostul dictator libian, Muammer Gaddafi, să-și finanțeze campania electorală.

Un judecător din Paris a decis că Sarkozy va începe să ispășească pedeapsa fără a aștepta audierea apelului său, din cauza „gravității tulburării ordinii publice cauzate de infracțiune”.

Sarkozy susține în continuare că este nevinovat.