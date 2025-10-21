Cine va repara DJ-urile afectate de lucrările la A7 Ploiești – Buzău

Drumurile județene DJ 102 H, DJ 149 și DJ 102D s-au umplut de gropi pe perioada derulării lucrărilor la Autostrada A7 Ploiești – Buzău. Consiliul Județean Prahova a anunțat că „a solicitat executantului lucrării efectuarea de urgență a remedierilor drumurilor județene afectate – DJ 102H, DJ 149 și DJ 102D”.

- Publicitate -

Mai mulți locuitori din Baba Ana au reclamat, la începutul lunii octombrie, faptul că dcrumul județean DJ 102 H s-a umplut de gropi ca urmare a lucrărilor la Autostrada A7 Ploiești – Buzău (Detalii AICI).

În aceeași situație, au spus oamenii, sunt și alte două drumuri județene, respectiv DJ 149 și DJ 102D.

- Publicitate -

La acea dată Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere din partea Consiliului Județean Prahova cu privire la situația semnalată de oameni.

Cine va repara drumurile distruse de traficul greu pe timpul lucrărilor la A7

În adresa transmisă, Consiliul Județean Prahova a precizat că a solicitat un punct de vedere Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pe această temă.

„Drumurile județene DJ 102H, DJ 149 și DJ 102 D se află în administrarea Consiliului Județean Prahova.

- Publicitate -

Ca urmare a execuției lucrărilor la lotul 2 al autostrăzii A7 (Ploiești – Buzău), structura rutieră a drumurilor a fost grav depreciată de traficul intens al ansamblurilor de vehicule de mare tonaj ce au transportat produsele necesare construirii obiectivului.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere este beneficiarul obiectivului de investiții, astfel că, instituția noastră s-a adresat acesteia pentru un punct de vedere privind obligativitatea reparării drumurilor județene afectate, răspunsul primit referindu-se la obligativitatesa antreprenoprului de a remedia în totalitate, pe propria cheltuială orice daune provocate, inclusiv deteriorarea drumurilor existente.

Consiliul Județean Prahova a solicitat executantului lucrării efectuarea de urgență a remedierilor drumurilor județene afectate – DJ 102H, DJ 149 și DJ 102D”, a precizat Consiliul Județean Prahova în răspunsul transmis la solicitarea Observatorulph.ro.

- Publicitate -

Se circulă între Mizil și Buzău

Reamintim faptul că, vineri, 17 octombrie, Centrul Infotrafic a anunțat deschiderea circulației pe lotul 2 al Autostrăzii A7, pe tronsonul cuprins între Mizil și Pietroasele (Buzău). (Detalii AICI).

Răspunsul Consiliului Județean Prahova