Se circulă pe A7, între Mizil și Buzău

Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță deschiderea lotului 2 din A7 (Autostrada Moldovei), cuprins între localitățile Mizil și Buzău.

- Publicitate -

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că începând de astăzi, 17 octombrie 2025, ora 16:00, se va deschide un nou tronson (lotul 2) al autostrăzii A 7 (Autostrada Moldovei), între localitățile Mizil (județul Prahova) și Buzău (județul Buzău)”, se arată în anunțul Poliției.

“Deschidem mâine (N.R. azi) după amiază circulația pe încă 28 km din A7! Ajungem astfel la aproximativ 132 km de autostradă deschiși circulației din totalul celor 319 km ai Autostrăzii Moldovei”, anunța joi Cristian Pistol, șeful CNAIR, pe facebook.

- Publicitate -

Potrivit şefului CNAIR, Lotul 2 (Mizil – Pietroasele) al autostrăzii Ploieşti – Buzău va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil.

Miercuri, Asociaţia Pro Infrastructură a anunțat că vineri, probabil după ora 15:00, se va deschide traficul pe lotul 2 al Autostrăzii A7 Ploieşti-Buzău. Totuși, a precizat că “la noi niciodată nu este aşa simplu”, deoarece doar spre București se va putea circula, în sens opus șoferii fiind nevoiți să circule prin localități.

Contractul pentru cei 28,35 kilometri a fost semnat cu asocierea româno-bulgară Coni-Trace în 07.06.2022 pe 1,25 miliarde lei fără TVA și prevede 20 de luni de execuție directă, fără perioadă de proiectare.

- Publicitate -

Ordinul de începere a fost dat în 11.08.2022 și antreprenorii au primit o extensie de vreo 6 luni, justificată de materialul inutilizabil din gropile de împrumut. Astfel, este o întârziere de un an față de termenul contractual de finalizare ajustat, octombrie 2024.