Drumul spre Baba Ana, DJ 102 H, s-a umplut de gropi

Drumul spre Baba Ana, DJ 102 H, bate orice record în materie de gropi. Chiar dacă vrei să ocolești vreun crater, nu ai pe unde. „Nu se mai poate efectiv circula pe el”, se plâng oamenii. Primarul din Baba Ana, Ion Dragu (PNL), susține că a solicitat sprijin de la Consiliul Județean Prahova pentru asfaltarea gropilor. Mai grav este că în aceeași situație sunt alte două drumuri județene, DJ 149 și DJ 102D.

Problema legată de gropile de pe DJ 102 H a început să apară în momentul în care au demarat lucrările la Autostrada A7 Ploiești – Buzău. Tot traficul, inclusiv traficul greu, s-a mutat pe aici.

„Pe drumul care duce către Pitulicea, Amaru, după calea ferată, până în intersecția cu indicatorul Baba Ana si Cireșanu, drumul a fost tranzitat de mașini de mare tonaj pentru construirea autostrăzii.

De altfel este singurul drum care duce către satele indicate anterior și s-a făcut praf. Nu se mai poate efectiv circula pe el, oricât de încet mergi, pentru a nu uza mașina. Este inevitabil să nu pescuiești o groapă.

Cine suportă aceste cheltuieli în caz de avarie la mașină? întrebări la care nimeni nu are un răspuns”, ne-a scris o cititoare, care ne-a trimis mai multe fotografii la redacție.

„Este groazinic ce se întâmplă. Toate drumurile din zona autostrăzii sunt pline de gropi”, s-a plâns un alt localnic.

Primarul comunei Baba Ana: „Mașinile de tonaj ne-au distrus și drumul comunal”

Contactat telefonic, primarul comunei Baba Ana, Ion Dragu (PNL), susține că primește numeroase sesizări cu privire la gropile din asfalt de pe DJ 102 H, dar cu privire la alte gropi de pe drumuri județene unde există aceeași situație.

„De doi ani au fost distruse drumurile județene. Toate mașinile, inclusiv mașinile de tonaj, au trecut pe aici. Ne-a fost distrus și un drum comunal, DC 77, între DJ 102H și DJ 102 D.

Am trimis adrese la Consiliul Județean – Direcția de Drumuri. Toată lumea știe de situația DJ 102 H, a DJ 149 și DJ 102 D

Toate drumurile județene sunt grav afectate. Vom avea autostradă, dar nu mai avem drumuri fără gropi”, ne-a explicat Ion Dragu, primarul comunei Baba Ana.

Cum arată drumul plin de gropi

Observatorulph.ro a solicitat de la Consiliul Județean Prahova un punct de vedere cu privire la situația drumurilor județene afectate de gropi.