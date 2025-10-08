Apel umanitar: David are nevoie de ajutorul nostru! – LIVE

- Publicitate -

Drumul spre Baba Ana, DJ 102 H, s-a umplut de gropi

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Lasă un comentariu

Drumul spre Baba Ana, DJ 102 H, bate orice record în materie de gropi. Chiar dacă vrei să ocolești vreun crater, nu ai pe unde. „Nu se mai poate efectiv circula pe el”, se plâng oamenii. Primarul din Baba Ana, Ion Dragu (PNL), susține că a solicitat sprijin de la Consiliul Județean Prahova pentru asfaltarea gropilor. Mai grav este că în aceeași situație sunt alte două drumuri județene, DJ 149 și DJ 102D.

- Publicitate -

Problema legată de gropile de pe DJ 102 H a început să apară în momentul în care au demarat lucrările la Autostrada A7 Ploiești – Buzău. Tot traficul, inclusiv traficul greu, s-a mutat pe aici.

„Pe drumul care duce către Pitulicea, Amaru, după calea ferată, până în intersecția cu indicatorul Baba Ana si Cireșanu, drumul a fost tranzitat de mașini de mare tonaj pentru construirea autostrăzii.

De altfel este singurul drum care duce către satele indicate anterior și s-a făcut praf. Nu se mai poate efectiv circula pe el, oricât de încet mergi, pentru a nu uza mașina. Este inevitabil să nu pescuiești o groapă.

Eveniment

Localitățile din Prahova fără curent electric din cauza vremii

Condițiile meteo din ultimele ore au dus la întreruperea alimentării cu energie electrică în mai multe localități din Prahova. UPDATE: La ora 10.00 o mare...
- Publicitate -

Cine suportă aceste cheltuieli în caz de avarie la mașină? întrebări la care nimeni nu are un răspuns”, ne-a scris o cititoare, care ne-a trimis mai multe fotografii la redacție.

„Este groazinic ce se întâmplă. Toate drumurile din zona autostrăzii sunt pline de gropi”, s-a plâns un alt localnic.

Primarul comunei Baba Ana: „Mașinile de tonaj ne-au distrus și drumul comunal”

Contactat telefonic, primarul comunei Baba Ana, Ion Dragu (PNL), susține că primește numeroase sesizări cu privire la gropile din asfalt de pe DJ 102 H, dar cu privire la alte gropi de pe drumuri județene unde există aceeași situație.

- Publicitate -

„De doi ani au fost distruse drumurile județene. Toate mașinile, inclusiv mașinile de tonaj, au trecut pe aici. Ne-a fost distrus și un drum comunal, DC 77, între DJ 102H și DJ 102 D.

Am trimis adrese la Consiliul Județean – Direcția de Drumuri. Toată lumea știe de situația DJ 102 H, a DJ 149 și DJ 102 D

Toate drumurile județene sunt grav afectate. Vom avea autostradă, dar nu mai avem drumuri fără gropi”, ne-a explicat Ion Dragu, primarul comunei Baba Ana.

Administrație

Când vor fi gata lucrările de infrastructură din Ploiești

La Ploiești sunt în derulare mai multe proiecte de infrastructură rutieră, dar și școlară. Singurul proiect pentru care Primăria Ploiești a impus penalități pentru...
- Publicitate -

Cum arată drumul plin de gropi

Observatorulph.ro a solicitat de la Consiliul Județean Prahova un punct de vedere cu privire la situația drumurilor județene afectate de gropi.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Localitățile din Prahova cu cei mai mulți asistați social

0
Numărul asistaților social din Prahova a scăzut constant în...
Exclusiv

Falimentara TCE. Biletele nu acoperă nici 20% din cheltuieli

0
SC Transport Călători Express (TCE) Ploiești traversează o nouă...
Exclusiv

Reportaj din Istanbul: Prețul aurului și produsele „original turkish fake”

0
Istanbulul este raiul produselor contrafăcute, sau „fake”, așa cum...
Exclusiv

Asociația EuroSpirit aduce la Ploiești „Muzeul Colecțiilor”

0
„Muzeul Colecțiilor - O Poveste Deschisă Publicului” este proiectul...
Exclusiv

Românii, victimele războiului hibrid rusesc. Raportul oficial care confirmă dezvăluirile Observatorului Prahovean

5
De aproape doi ani, Observatorul Prahovean derulează o campanie...
- Publicitate -

Știri noi

Viața Prahovei

Instalațiile de transport pe cablu, oprite la Sinaia din cauza vremii

0
Prahova se află, miercuri, sub cod portocaliu de ploi...
Exclusiv

Localitățile din Prahova cu cei mai mulți asistați social

0
Numărul asistaților social din Prahova a scăzut constant în...
Eveniment

„Un ghiozdan pentru un viitor mai bun”. Școala Spectrum a oferit 58 de ghiozdane

0
Campania „Un ghiozdan pentru un viitor mai bun”, derulată...
Eveniment

Copaci căzuți în Ploiești și Prahova din cauza vântului

0
Codul portocaliu de ploi abundente și vânt puternic intrat...
Eveniment

O mașină a luat foc pe DN1B, la Blejoi

0
Circulația pe DN1B se desfășoară cu dificultate în această...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Afișe cu informații false despre Polițeanu. Nicio reacție

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Tu când ai auzit ultima oară pe cineva vorbindu-ți exact ”ca pe internet”?

0
De ce ”se ceartă ca la ușa cortului” premierul...
Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Ești client Vodafone și vrei să faci o sesizare? Te vei enerva!

6
Sâmbăta trecută mi-am început ziua cu următorul mesaj: venit...
Opinii Voxpublica

Un tramvai numit problemă

9
Transportul local din Ploiești, organizat prin TCE, este de...
Opinii Voxpublica

Oradea a inaugurat parcare cu 516 locuri. La Ploiești…

10
Marți, 30 septembrie 2025, la Oradea, în apropierea Spitalului...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Când vor fi gata lucrările de infrastructură din Ploiești

Roxana Tănase -
La Ploiești sunt în derulare mai multe proiecte de...

Străzile din Ploiești unde au loc lucrări la rețele termice și de apă

Roxana Tănase -
Primăria Ploiești a anunțat calendarul lucrărilor edilitare care au...

Ploieștiul, sufocat de mașini. Cum am putea scăpa de ambuteiaje

Roxana Tănase -
La fel ca în alte mari orașe, traficul aglomerat...

Precizare: Reducerea de personal va avea loc la CJ Prahova, nu DGASPC

Redacția Observatorulph.ro -
Conducerea Consiliului Județean Prahova transmite că informația privind reducerea...
- Publicitate -

Disponibilizări în grafic la DGASPC Prahova. Nu sunt bani de salarii

Roxana Tănase -
Mult anunțata reformă în administrația locală întârzie să fie...

Stație de epurare nouă în Prahova. Va deservi cinci localități

Observatorul Prahovean -
Prahova accelerează investițiile în infrastructura de apă: contract de...

Când se va deschide circulația pe Centura Mizil

Roxana Tănase -
Cu o lungime de 7,4 km și cu intersecții...

Când ar putea fi deschisă noua creșă din Ploiești

Roxana Tănase -
Inaugurată în luna ianuarie 2025, prima creșă construită după...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean