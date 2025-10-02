Disponibilizări în grafic la DGASPC Prahova. Nu sunt bani de salarii

Mult anunțata reformă în administrația locală întârzie să fie adoptată la nivel național, iar consecințele deja se văd în teritoriu. Președintele Consiliului Județean, Virgiu Nanu (PSD), a explicat, joi, situația dificilă de la DGASPC Prahova, unde nu sunt bani de salarii. Suma necesară până la finele anului se cifrează la 18 milioane de lei. Administrația județeană nu exclude adoptarea unui plan de reorganizare la DGASPC, care să includă și disponibilizări.

Cu o organigramă de aproape 2000 de posturi, din care 59 sunt de funcții de conducere, iar 1940 funcții de execuție, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Prahova se află într-o situație delicată.

„Noi intrăm în procesul de reorganizare la CJ Prahova. (…) Gândiți-vă că la DGASPC nu am salariile plătite și mereu am spus că ultimele două luni sunt neplătite.

Îmi pare rău că am așteptat după acest pachet care văd că întârzie să apară și nu am făcut nicio economie ca să pot să asigur salariile”, a precizat Virgiliu Nanu (PSD), președintele Consiliului Județean Prahova, care a menționat că planul de reorganizare trebuie luat în următoarele două săptămâni.

Întrebat dacă vorbim și de o reducere de personal la DGASPC Prahova, președintele Consiliului Județean a confirmat că va fi vorba și de disponibilizări, însă a menționat că această analiză nu este finalizată.

„Suntem în analiză. E adevărat că ne-au încurcat, ba cu 25% , ba cu 45%… Sincer, nu înțeleg. Vorbim de atâta timp despre reduceri de personal… Nu se întâmplă nimic.

Noi toți am rămas într-o așteptare și nu știu direcția în care să o luăm. Pe mine mă deranjează că în urma rectificării de ieri nu am primit niciun leu pentru DGASPC. Ca atare mă văd nevoit să iau măsuri. Problema este în felul următor. Am ajuns foarte târziu să iau aceste măsuri”, a precizat președintele Consiliului Județean Prahova.

Suma necesară pentru plata salariilor la DGASPC, până la finele anului 2025, este de 18 milioane de lei.

Organigrama instituției a fost aprobată la începutul acestui an, când încă nu se știau dificultățile legate de finanțare la nivel național.

UPDATE Precizările CJ Prahova

”Ca urmare a articolului publicat de Observatorul Prahovean în data de 2 octombrie 2025, cu titlul „Disponibilizări în grafic la DGASPC Prahova. Nu sunt bani de salarii”, facem următoarele precizări:

Reducerea de personal anunțată nu vizează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova (DGASPC), ci aparatul administrativ al Consiliului Județean Prahova.

Această măsură se încadrează în noile dispoziții guvernamentale privind eficientizarea aparatului public și are un scop bine determinat: găsirea resurselor financiare necesare pentru buna funcționare a DGASPC, în special pentru plata salariilor și continuarea activităților de sprijin social.

Este important ca informația corectă să ajungă la cetățeni: nicio măsură de restructurare nu afectează direct activitatea DGASPC și nici sprijinul oferit beneficiarilor acestei instituții. Din contră, prin aceste ajustări administrative urmărim consolidarea capacității financiare a Consiliului Județean și protejarea angajaților DGASPC.

Regretăm că, din lipsa unei comunicări directe și clare, s-a creat impresia că DGASPC ar fi afectată de aceste disponibilizări. Nu este vorba de dezinformare, ci de o neînțelegere pe care dorim să o corectăm ferm și transparent.

Asigurăm angajații DGASPC, beneficiarii și întreaga comunitate prahoveană că protecția socială rămâne o prioritate pentru Consiliul Județean Prahova, iar toate deciziile luate au în vedere continuitatea și stabilitatea acestui sector vital.

Virgiliu-Daniel Nanu, Președintele Consiliului Județean Prahova”