Reportaj din Istanbul: Prețul aurului și produsele „original turkish fake”

Istanbulul este raiul produselor contrafăcute, sau „fake”, așa cum sunt cunoscute replicile după mărcile celebre vestimentare. Este incredibil cum, la fiecare colț de stradă, „tronează” în praf și mizerie haine, genți și pantofi marca Gucci, Boss, Louis Vuitton, Nike sau, mai nou, Columbia. Nu, nu scrie „Lois Vuiton” sau „Mike” sau „Colombia”, ci exact mărcile binecunoscute.

O astfel de geantă, Louis Vuitton, se vinde cu nici 2000 de lire turcești, adică nici 200 de lei. Sau un hanorac „Columbia” îl poți lua cu 400 de lire turcești, adică aproximativ 40 de lei.

Dacă pui mâna pe hainele respective, nu au nicio legătură, din punct de vedere calitativ, cu ceeea ce produc mărcile respective. Dealtfel, turcul pe care îl întrebi de vorbă, îți spune clar că îți poți alege modelul și culoarea și doar să-i spui ce firmă vrei să apară: Nike, Adidas, New Balance, etc. și se rezolvă. Are de toate.

Îl întrebi dacă sunt „originale” și îți spune râzând: „Yes, of course, original turkish fake!”… măcar e sincer.

De la distanță, cu greu faci deosebirea între ce este original și ce este contrafăcut în Istanbul. Și nu ai nevoie să te duci în Marele Bazar pentru asta. Pe aproape orice stradă hainele „de firmă” îți iau ochii, mai ales cu prețurile lor imbatabile. Dar îți repeți în minte vorba turcului: „original turkish fake”, și mergi mai departe.

În aceste condiții, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, se plângea, în decembrie 2023, că țara sa este ținută pe nedrept în afara Uniunii Europene. Cel mai probabil, Erdogan nu a ieșit pe străzile din Istanbul să vadă ce se comercializează acolo, sau, dacă a ieșit, nu cunoaște reglementările europene în acest sens.

Nu vorbim de democrația din Turcia ci încercăm să subliniem nivelul la care Turcia se află, din punct de vedere comercial și al protecției consumatorului. Da, cine ajunge în Turcia și cumpără de acolo, își asumă că cel mai probabil, va cumpăra, ceea ce este denumit pe piața europeană, „fake”.

Cum sunt produsele „fake” din Turcia

Luăm, comparativ, o pereche de șosete „aceeași firmă”. Este cel mai simplu de comparat deoarece acesta este un produs vestimentar a cărui uzură este evidentă în scurt timp.

Un set de astfel de șosete, Tommy Hilfiger, luate din România, originale și prinse la reducere, au costat, în 2022, 179 de lei trei perechi.

În 2025, un set de 12 perechi de șosete, teoretic aceeași marcă, au costat 400 de lire turcești, adică 40 de lei.

După prima purtare, șosetele din Turcia arată mai rău decât cele cu o vechime de trei ani. Da, achiziția a fost făcută în cunoștință de cauză și tocmai pentru a compara aceeași marcă și același produs.

Elementele de identificare ale mărcilor de renume au ajuns să fie copiate la scară 1:1. Astfel, pentru un neavizat, o ofertă de genul „geantă Louis Vuitton” la 200 de lei, poate părea o afacere extraordinară. Din păcate, în timp (și într-unul foarte scurt) aceasta devine o țeapă în adevăratul sens al cuvântului: cataramele se oxidează, materialul se cojește și, în nici două luni de zile geanta nu mai poate fi purtată. Și acesta este doar un exemplu.

Cât este prețul aurului în Istanbul, în octombrie 2025

Marele Bazar din Istanbul este un adevărat obiectiv turistic dar, pentru a te bucura de el, trebuie să îl tratezi exact ca pe un obiectiv turistic. Oamenii care merg des în Istanbul trag același semnal de alarmă: „Nu cumpăra din Bazar! Găsești aceleași lucruri și în afara lui, la prețuri mai mici!”

Și, pentru a exemplifica, luăm ca exemplu prețul la aur. La începutul lunii octombrie 2025, prețul unui gram de aur în Bazar varia, pentru turiști, între 98 și 117 euro. „Negociabil dacă iei mai mult!”, ți se striga când dădeai să părăsești magazinul.

În cartierul Fanar, prețurile variau între 89 și 115 euro gramul de aur. Bine, erau magazine în care ți se spunea clar că prețul este în funcție de model, ceea ce este corect.

Pe linia tramvaiului T1, pe Bulevadrul Yeniceriler, însă, la magazinele de bijuterii preferate de românii care știu „mersul aurului” în Istanbul, prețul este de 72-73 de euro pentru un gram de aur. „Dar aici nu au modele frumoase, ca în alte locuri și, în plus, îți calculează bijuteriile cu pietre mari la prețul gramului de aur”, se plânge o clientă.

Aici, la bijuteriile cunoscute ca având prețuri mici, prețul gramului nu se negociază, spre deosebire de Marele Bazar, unde comercianții se întrec în negocieri.

În plus, tot aici se vorbește limba română cu o acuratețe demnă de invidiat. Semn că turcii de aici (dacă or fi turci) s-au orientat spre cei mai fideli clienți ai lor.

Pe Bulevardul Laleli, la un alt magazin cu bijuterii, personalul vorbește rusă. Aici prețul aurului, la începutul lunii octombrie 2025, era de 93 euro/gram. Cu greu te poți înțelege aici în orice altă limbă în afară de rusă. Ceea ce este un indicator al clienților preponderenți acestui magazin.

Cum este cu bonurile fiscale la turci

Stilul turcilor și cum îți vând produse slab calitativ cu zâmbetul pe față, este inconfundabil: „Dumnezeu ne-a dat culoarea pielii ca să ne folosim de ea. Eu te mint și culoarea pielii mele nu se schimbă. Dumnezeu ne-a dat asta”, spune, râzând, un turc care are un magazin de covoare în cartierul Sultanahmet din Istanbul.

Dar asta ți-o spune abia după ce se asigură că nu ai absolut nicio intenție să cumperi nici măcar un preș de la el. Și ți-o spune râzând de parcă îți vine să cumperi doar pentru că este haios.

În rest… rareori o să vezi vreun bon pentru vreun produs luat, mai ales dacă plătești cash. Dacă plătești cu cardul, nu prea au loc de întors, dar la cash, odată ce ți-au luat banii și ți-au dat produsele, se întorc pe călcâie și p-aci le e drumul, în căutare de noi clienți.

Fotografiatul produselor este dificil

În ceea ce privește fotografiatul produselor, nu prea sunt de acord. Dacă te văd că faci poze, mai ales la detalii, vin repede la tine „No foto! No foto!”. Singura variantă este să faci poze de ansamblu și să speri că, în fotografii se vor vedea mărcile „original turkish fake”.

În Turcia, și în Istanbul în special, invazia de produse contrafăcute este în floare. La orice pas, găsești magazine care vând așa ceva. Mulți români aduc de acolo mărfuri pe care, ulterior, le vând pe platformele din România ca fiind „originale”. Că sunt „original turkish fake” este o altă poveste, pe care tocmai am relatat-o în materialul de față.

Cumpărăturile în Turcia sunt atractive și nu foarte costisitoare. Dar cei care vin să cumpere de aici trebuie să știe că, din punct de vedere calitativ nu pot avea pretenții. Marca „original turkish fake” este la orice colț de stradă și atrage ca un magnet. Dar, oare, nu cumva pierdem mai mult dacă dăm banii pe ceva ce se deteriorează mult mai rapid? E o întrebare pertinentă într-un final.

Să aveți cumpărături în cunoștință de cauză la Istanbul!