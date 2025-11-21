Solicitare de Angajament Politic pentru Spitalul CFR Ploiești

Astazi am invitat toate formațiunilor politice reprezentate în Consiliul Județean Prahova să semneze, prin consilierii județeni, un Angajament Politic ferm care să garanteze că Spitalul CFR își va păstra personalitatea juridică (statutul de sine stătător) și că nu va fi comasat cu Spitalul Județean, în situația transferului de la Ministerul Transporturilor.

- Publicitate -

Textul angajamentului a fost trimis prin intermediul aplicației whatsapp, președintelui consiliului județean, doamnelor și domnilor consilieri: Adina Chitu, Rareș Enescu, Dumitru Tudone, Cătălin Ignat, Vlad Dumitrescu.

Textul angajamentului

- Publicitate -

Angajament politic privind statutul Spitalului CFR Ploiești

​Preambul

​Subsemnații, …., reprezentanți ai formațiunilor politice și grupurilor de consilieri din cadrul Consiliului Județean Prahova, conștienți de importanța strategică a Spitalului CFR Ploiești în structura sanitară a județului și de necesitatea asigurării continuității și autonomiei serviciilor medicale oferite, ne asumăm în mod public și ferm următoarele:

​Obiectul Angajamentului​

În situația concretă a transferului Spitalului CFR Ploiești de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii către Consiliul Județean Prahova, ne angajăm să susținem și să votăm, în unanimitate, deciziile administrative necesare care să garanteze:

- Publicitate -

​Menținerea Statutului de unitate sanitară cu personalitate juridică (de sine stătătoare): Spitalul CFR Ploiești nu va fi fuzionat, contopit sau integrat în structura unui alt spital sau a unei alte unități medico-sanitare aflate în subordinea Consiliului Județean Prahova. Acesta își va păstra personalitatea juridică, codul fiscal și managementul propriu.

​Păstrarea Misiunii și a Profilului Medical: Se va asigura menținerea și, unde este cazul, dezvoltarea specializărilor și a serviciilor medicale actuale, inclusiv a celor specifice (medicină de transport, etc.), relevante pentru populația județului Prahova.

Alocarea de Resurse: Ne angajăm să susținem alocarea de resurse financiare și logistice necesare din bugetul județului pentru modernizarea, dotarea și buna funcționare a Spitalului CFR Ploiești, în acord cu standardele naționale de sănătate.

- Publicitate -

Validitatea și Monitorizarea

​

Acest angajament intră în vigoare la data semnării și rămâne valabil pe toată durata exercitării mandatului în care se realizează transferul spitalului. Reprezentanții semnatari se obligă să urmărească implementarea fidelă a acestor prevederi în toate etapele administrative ulterioare transferului.

​Semnături

Fac mențiunea ca pentru menținerea statutului autonom al Spitalului CFR Ploiești au semnat pana în prezent 1963 de prahoveni. Va mulțumesc!