Ce cap de lup dacic i-a dat în gură Dragnea lui Grindeanu

Astăzi, mare congres mare la PSD. Candidat unic la șefia partidului: actualul interimar Sorin Grindeanu. În sală, niște oameni, mai puțin fostul lider Liviu Dragnea. A fost ocazia unică de a-i admira în toată splendoarea, asta în cazul în care mai aveați dubii.

PSD, partid aflat la guvernare, își caută drumul. Nu pe cel drept, ci pe cel care să îl mențină la putere, în funcție de cum se va enerva Măria Sa, poporul. De ce? Pentru că nu contează cu cine vei guverna astăzi sau mâine, important e să nu pierzi frâiele, bănișorii, aerul tare al puterii.

PSD guvernează acum cu PNL, USR și UDMR. Impropriu spus guvernează, pentru că a fost de acord doar cu majorările de taxe, nu și cu reforma administrativă, cu tăierile din mult prea îmbuibatul sistem bugetar. Doar nu erau fraieri să taie de la ei și ai lor.

Bolojan de la PNL încă mai face echilibristică, cu speranța că va reuși să mențină această alianță și că va echilibra balanța bugetului de stat. Omul a tot încercat, dar este evident că PSD nu vrea și că nu o să reușească să atingă ținta de deficit, riscând astfel să pierdem finanțările europene și să intrăm în colaps, asta în cazul în care nu suntem deja, dar ne mai mințim un pic.

Bolojan nu întâmpină doar opoziția PSD, ci pe alocuri și a UDMR și chiar a unei părți din PNL, care nu are niciun chef să piardă din privilegii, să își piardă și puțina influență din teritoriu.

Dar nu despre Bolojan și PNL este vorba astăzi, deși trebuia expus succint contextul în care se bălăcește guvernarea cu PSD, ci chiar despre PSD și felul în care nu dă semne că se va schimba vreodată, așa cum tot susține că o face. PSD nu ar ezita nicio clipă să guverneze cu AUR, deși aparent Simion îi tot atacă. Mă rog, îl atacă pe Grindeanu, cu speranța că suveraniștii PSD din teritoriu vor prelua oficial frâiele și se vor împreuna electoral în umbra karmei suveraniste și întru fericirea și bunăstarea poporului român. PSD, PNL și AUR chiar guvernează împreună în teritoriu. Ar fi și păcat să nu priviți cu atenție la Ploiești/Prahova.

Așadar, azi, la congresul PSD, foștii lideri Adrian Năstase, Victor Ponta, Mircea Geoană și Viorica Dăncilă au fost invitați, Liviu Dragnea… nu prea. Doamna Dăncilă a declinat invitația, motivând că are o treabă. Posibil la coafor, pentru că bănuiesc că nu-i lucru ușor să te aranjezi așa. Măcar a scăpat de miștourile ieftine ale foștilor colegi.

Jur că am uitat să îl menționez pe Ciolacu. Dar uite că mi-am amintit. Cum să uit de tradiționalul covrigel/covrigar de Buzău??? Impardonabil, dar trec cu demnitate peste.

Cum l-a articulat ”progresistul” Dragnea pe ”suveranistul” Grindeanu

În ceea ce îl privește pe Liviu Dragnea, neinvitarea sa a fost motivată de Grindeanu astfel: ”pentru că ar avea o interdicţie de participare”

Atât i-a trebuit lui Liviu Dragnea să audă, că i-a și replicat pe Facebook fostului lui prieten de la Transporturi și alte drumeții: ”Nu aveam de gând să postez sau să vorbesc despre Congresul PSD, pentru ca este doar o parodie politică şi care nu va aduce nimic bun nici pentru România, nici pentru membrii de partid.

Dar mi-a trimis cineva niște declarații ale lui Sorin Grindeanu referitoare la mine.

Acest personaj a motivat neinvitarea mea la acest Congres prin faptul că aș avea interdicție să particip la așa ceva. Asta este o minciună, din cel puțin două motive:

⁃ Nu am o asemenea interdicție și el știe bine acest lucru (este imposibil să existe așa ceva, ar fi ca și cum mi s-ar interzice să merg pe stradă să vorbesc cu oamenii)

⁃ Grindeanu a întrebat o cunoștință comună, dacă e bine să mă invite la Congres. I s-a spus că există riscul să urc pe scenă și să vorbesc membrilor PSD, ceea ce poate arunca Congresul în aer (apropo, când a cerut această părere, nu aveam “interdicție)”.

În concluzie, nu am fost invitat din lașitate, de teama de a nu spune PSD-ului adevărul despre conducerea partidului, despre interesele acestui grup și despre cine se află în spatele lor.

Am făcut această postare pentru că nu accept ca Grindeanu să folosească numele meu în minciuna, lașitatea și ipocrizia în care trăiește.

P.S. Consider ca nu are rost să spun ce aș fi făcut dacă aș fi fost invitat, pentru că orice aș spune ar fi interpretat în fel și chip.”

Măi, nea Liviu, ne facem și noi oameni serioși sau tot mai umblăm cu ”mi-a zis un prieten” sau ” nu am fost invitat din lașitate, de teama de a nu spune PSD-ului adevărul despre conducerea partidului, despre interesele acestui grup și despre cine se află în spatele lor”? De ce nu spui ce grup, ce interese, dacă tot te faci că scurmi în tainele ocultei? Aaa, am uitat… când erai președinte, în statutul PSD scria că e progresist. De azi, de când va fi uns oficial Grindeanu, PSD devine suveranist. Înțeleg că nu e bine să te pui cu dacii liberi… Ți-e frică de vreun Zamolxe cu trese, a?

Cât despre Grindeanu, abia aștept să îl văd cu capul de lup înfipt în bâta geto-dacă, exclusiv pentru binele proporului suveran și neatârnat în chingile fiscale sau de orice natură ale imperialistului roman Bolojan.

Gurile rele de lupi suveraniști din PSD spun că tandemul ”Tandea – Mandea” aka Olguța și Manda vor conduce PSD și că trebuie să o înghită pe asta cu Grindeanu că așa au stabilit oculții ăia care de fapt decid cu adevărat.

Obișnuit cu drifturile politice ale ”răului necesar” numit PSD, las aici scris că PSD va guverna nu peste mult timp cu AUR, asta după ce Bolojan va eșua nefiind susținut, ce să vezi… tocmai de ”aliatul” PSD. Să dea bunuțul Dumnezeu ca doamna Istoria să mă contrazică! Mai vorbim (dacă nu fugim din țară, viitoarea Dacie Liberă…)!