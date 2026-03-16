Cum vor fi cheltuiți banii Ploieștiului în 2026. Lista investițiilor prioritare

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a organizat luni prima rundă de dezbateri publice cu cetățenii pe tema bugetului local pentru anul 2026. Discuțiile s-au concentrat în principal pe proiectele de investiții considerate prioritare pentru dezvoltarea orașului. Imagini la finalul textului.

- Publicitate -

La întâlnire au fost invitați locuitori din cartierele Nord, Republicii, Gheorghe Doja, Găgeni, Malu Roșu, Traian și Păltiniș, iar edilul a precizat că dezbaterea are loc într-o etapă preliminară, în condițiile în care bugetul de stat nu a fost încă adoptat.

„Este o discuție preliminară în acest moment. Nu putem prezenta o schiță de buget pentru simplul fapt că bugetul de stat nu a fost încă adoptat. Abia după adoptarea acestuia vom putea face o estimare realistă a veniturilor pe care le vom încasa în acest an”, a declarat Mihai Polițeanu.

- Publicitate -

În cadrul întâlnirii, primarul a prezentat lista principalelor investiții aflate în diverse stadii de implementare sau pregătire, proiecte care ar urma să fie finanțate din bugetul local, fonduri europene sau alte surse.

Pe listă figurează peste 30 de proiecte de investiții majore, multe dintre acestea urmând să fie demarate în 2026.

Lista principalelor investițiile prioritare ale Ploieștiului

achiziția de tramvaie noi pentru transportul public;

proiectul de străpungere Gara de Sud – Gara de Vest;

reabilitarea și modernizarea pasajelor pietonale de pe Bulevardul București;

reabilitarea completă a străzii Mihai Bravu;

regenerare urbană centru

modernizarea străzii Gheorghe Grigore Cantacuzino (tronson cuprins între intersecția Șoseaua Vestului – centru);

lucrări de infrastructură pe strada Bobâlna;

proiecte de eficiență energetică pentru blocuri;

reabilitarea rețelelor termice ale SACET Ploiești;

regenerare urbană în zona Liziera Nord și în parcul din cartierul Malu Roșu;

extindere sistem de iluminat public în Cartier Eden

realizarea unui pumptrack și skatepark în Parcul Municipal Vest;

construirea unui Centru de Îngrijiri Paliative la Spitalul Municipal;

extinderea sistemului de iluminat public în cartiere;

reabilitare energetică blocuri lot 3+4

realizarea unui centru modern de monitorizare video și extinderea rețelei de camere de supraveghere;

reparații curente la drumuri, marcaje și semnalizare rutieră;

modernizarea terenurilor de sport și a unor unități de învățământ.

Lista prezentată de primar include proiecte aflate în diferite etape, de la documentații tehnice și proceduri de achiziție până la investiții pentru care urmează să înceapă lucrările.

- Publicitate -

La discuțiile pe tema bugetului au fost prezenți consilierii locali Raluca Dumitru (Mișcarea Noi, Ploieștenii), Mihai Apostolache (România în Acțiune) și Paul Palaș (PSD).

Dezbaterile pe tema bugetului vor continua zilnic, până pe 20 martie, de la ora 17.30, la Teatrul de Animație „Imaginario”, acestea fiind derulate pe zone ale orașului, pentru a facilita dialogul cu cetățenii (Detalii AICI).

Observatorul Prahovean a transmis LIVE dezbaterea pe tema bugetului.