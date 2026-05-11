Câți bani se strâng la Ploiești din taxele și impozitele majorate în 2026

Majorarea taxelor și impozitelor locale, începând cu ianuarie 2026, va conduce la încasări mai mari la bugetul local. Cu toate acestea, în acest an, sumele încasate reprezintă numai 19,8% din totalul veniturilor din bugetul local.

Proiectul de hotărâre privind bugetul pe 2026, care se va afla, luni, 11 mai, pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local conferă o radiografie a sumelor colectate din taxele și impozitele locale.

Sumele aferente taxelor și impozitelor locale au crescut în 2026, la nivel național, însă la capitolul venituri la Ploiești reprezintă numai 19,8% din totalul încasărilor la bugetul local.

Încasări mai mari pentru impozitul și taxa pe clădiri

Astfel, potrivit datelor prevăzute în construcția bugetului aferent pentru anul acesta, din „impozit și taxa pe clădiri de la persoanele fizice, se estimează o dublare a încasărilor, respectiv 45.200.000 de lei, din care 42.800.000 lei din debitele curente și 2,5 milioane de lei din debitele restante. În 2025, încasările s-au cifrat la 22.634.331,76 lei.

La persoane juridice, se estimează o încasare de 68 milioane lei, din care 66 milioane de lei din debite curente și 2 milioane de lei din debite restante.

„La această sursă, deoarece impozitul este calculat pe bază de cotă procentuală și nu de sumă fixă, nu a fost aplicată indexarea cu indicele de inflație”, potrivit fundamentării care vizează încasările din 2026.

Anul trecut, până la data de 31 decembrie, gradul de încasare a fost de 66.719.388,64 lei.

Cu cât vor crește încasările pentru impozitul la terenuri

La capitolul impozit și taxa pe terenuri estimarea din 2026 de la persoane fizice se estimează că va fi de 7.400.000 lei, respectiv 6,6 milioane de lei din debite curente și 800.000 lei din debite restante, stabilită prin aplicarea indicelui de inflație de 5,6%. Anul trecut, până la data de 31 decembrie, încasarea a fost de 7.048.081,08 lei.

La persoane juridice, se estimează încasarea în anul 2026 în sumă de 11 milioane de lei, respectiv 10 milioane lei din debite curente și un milion de lei din debite restante. Încasarea în 2025, până la data de 31 decembrie, a fost de 10.538.836,17 lei.

La sursa „teren extravilan” se estimează o încasare în anul 2025 în sumă de 68.000 lei, respectiv 65.000 lei din debite curente și 3.000 de lei din debite restante. Anul trecut, încasările au fost de 49.164,30 lei.

Cu cât vor crește încasările în 2026 din impozitul pe mașini

La capitolul impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice se estimează că în 2026 încasarea va fi de 20.500.000 lei, respectiv 17.800.000 lei din debite curente și 2,7 milioane de lei din debite restante. În 2025, încasarea a fost de 18.426.446,88 lei.

La capitolul impozit pe mijloacele de transport deținute de persoanele juridice se estimează încasarea a 10,5 milioane de lei, din care 9.850.000 lei din debite curente și 650.000 lei din debite restante. În 2025, gradul de încasare a fost de 9.157.591,28 lei.

Alte taxe locale la Ploiești

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (taxă firmă, taxă reclamă și publicitate – 2.580.000 lei

Venituri din amenzi și alte sancțiuni – 12 milioane lei (în 2025 suma încasată a fost de 11.775.411,75 lei)

Taxe speciale – 1,2 milioane lei

Influență creștere/scădere impozite 2026 la Ploiești

26,4 milioane de lei din taxele și impozitele locale

21.834.860 – creștere de taxe și impozite gestionate de alte instituții

impozitul pe venituri crește cu peste 5,1 milioane de lei

7.351 lei creștere prognoză taxe judiciare de timbru

24,1 milioane de lei – creștere prognoză taxe de urbanism, taxe autorizații funcționare agenți economici

91.612 lei – scădere de taxe gestionate de instituții subordonate

Peste 1,2 milioane lei scădere venituri din chirii și concesiuni gestionate de Direcția Gestiune Patrimoniu

1.883.739 lei – scădere venituri dividende, neprognozate în 2026 (acestea se trec în buget numai după valorificare)

2.751.165 lei – scădere venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice și din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului, gestionate de Direcția Gestiune Patrimoniu, neprognozate în 2026 (acestea se trec în buget numai după valorificare)

1.434.916 lei – scădere venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului, gestionate de Direcția Gestiune Patrimoniu, neprognozate în 2026 (acestea se trec în buget numai după valorificare).

