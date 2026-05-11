Bărbat din Ploiești săltat de polițiști după ce și-a înșelat prietenii cu peste 100.000 de euro

Un bărbat din Ploiești a fost reținut de polițiști după ce ar fi înșelat mai multe persoane, inclusiv prieteni apropiați, de la care ar fi obținut sume importante de bani invocând diverse drame personale și probleme urgente. Prejudiciul total estimat de anchetatori depășește 591.000 de lei.

Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, bărbatul este cercetat pentru înșelăciune și înșelăciune în formă continuată, faptele fiind comise în perioada iunie 2023 – martie 2025.

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că printre victime s-ar afla chiar persoane din cercul său de prieteni, pe care le-ar fi convins să îi dea bani apelând la povești emoționante și situații inventate.

De fiecare dată, suspectul ar fi susținut că are nevoie urgentă de bani: fie pentru probleme medicale grave ale mamei sale, fie pentru a achita cheltuieli judiciare după ce ar fi pierdut un proces sau pentru rezolvarea unor presupuse probleme juridice.

Anchetatorii spun că bărbatul profita de relațiile apropiate și de încrederea victimelor, reușind astfel să primească, în repetate rânduri, sume consistente de bani.

„Activitățile desfășurate de polițiști au evidențiat caracterul repetitiv și sistematic al faptelor, precum și modalitatea prin care persoana cercetată ar fi urmărit obținerea unor foloase materiale injuste, prin exploatarea încrederii și empatiei persoanelor vătămate”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

La data de 8 mai 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești – Biroul de Combatere a Infracțiunilor Contra Persoanei și Patrimoniului au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore.

Ulterior, procurorul de caz a decis plasarea bărbatului sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului.