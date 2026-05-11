Investigație: șapte femei îl acuză pe „maestrul spiritual” Dragoș Ovidiu Argeșanu de agresiuni sexuale în timpul unor „terapii”

Site-ul de investigații Snoop.ro a publicat o amplă anchetă despre Dragoș Ovidiu Argeșanu, prezentat drept unul dintre cei mai influenți „îndrumători spirituali” din România. Șapte femei îl acuză pe acesta de agresiuni sexuale petrecute în timpul unor ședințe individuale descrise ca „terapii” sau „inițieri spirituale”.

Jurnaliștii Snoop au documentat cazul timp de peste șase luni, perioadă în care au discutat cu aproape 50 de persoane, presupuse victime și martori. Femeile descriu un tipar similar de manipulare psihologică și comportamente abuzive, în care Argeșanu ar fi invocat „energii”, „karma”, „blocaje sexuale” sau „îngeri întrupați” pentru a justifica atingeri intime și comportamente considerate abuzive de către reclamante.

În anchetă este prezentată și experiența unei jurnaliste Snoop care a mers incognito la o ședință de „terapie”. Investigația mai arată că Argeșanu și-ar fi construit, în ultimele trei decenii, imaginea unui „vindecător” care combină terapii alternative, pseudoștiință și discurs spiritual.

Potrivit Snoop, Dragoș Ovidiu Argeșanu respinge acuzațiile și afirmă că are „o conștiință cât se poate de curată”.

