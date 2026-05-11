Șoferul care a intrat în giratoriul de pe Centura de Vest avea permisul suspendat și era beat

Un accident rutier s-a produs în noaptea de duminică spre luni, 11 mai 2026, în jurul orei 03.30, pe DN1, în afara municipiului Ploiești, la kilometrul 59+700, în zona benzinăriei Rompetrol.

Din primele verificări, un bărbat de 34 de ani, care circula cu un autoturism pe direcția București – Brașov, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu insula interioară a intersecției cu sens giratoriu. În urma impactului, șoferul a fost rănit.

La verificarea în bazele de date, polițiștii au constatat că bărbatul avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat.

Totodată, pentru că emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei, dar și pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Polițiștii continuă cercetările pentru vătămare corporală din culpă, conducerea unui autovehicul de către o persoană care are permisul suspendat și conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.