Emoții după meciul de la Botoșani. Un fotbalist de la Petrolul a ajuns la spital

Petrolul a obținut un punct în meciul cu FC Botoșani, scor 1-1, dar a avut parte de peripeții la întoarcerea spre casă. După ce a recepționat o minge în plină figură, în timpul meciului, Yohan Roche, fundașul central al Petrolului, a solicitat înlocuirea, acuzând amețeli.

Deși se părea că a fost mai mult o sperietură, lui Roche i s-a făcut rău în autocar, după ce echipa a plecat de la Botoșani spre Ploiești. Ploieștenii au oprit mașina și au apelat serviciul 112, în scurt timp venind o Ambulanță, care l-a transportat pe fotbalist la Spitalul Județean din Botoșani.

Yohan Roche a plecat de la spital pe picioarele lui

Acolo a fost supus unor investigații amănunțite, concluzia fiind că nu e nimic grav, doar un șoc puternic din cauza șutului violent primit de la câțiva metri în față. Roche, care a fost însoțit de medicul echipei și de un oficial ploieștean, a părăsit spital după ce medicii au garantat că este în afara oricărui pericol, ajungând cu o mașină mică la Ploiești, la primele ore ale dimineații.

El are nevoie de odihnă și probabil va sări peste antrenamentul de mâine, după care se va integra în lotul lui Mehmet Topal, în perspectiva ultimului meci din play out, contra Oțelului.

Cu o victorie contra gălățenilor, Petrolul va scăpa și de baraj, deoarece va contracara eventualul succes la Farului contra celor de la Metaloglobus. La egalitate de puncte, Petrolul are avantajul că nu a beneficiat de rotunjire la finalul sezonului regulat, acesta fiind primul criteriu de departajare, la sfârșit de play-out.

Bălbărău a fost omul meciului

La finalul meciului de la Botoșani, Mehmet Topal a avut cuvinte de laudă la adresa portarului Raul Bălbărău, cel care a avut o intervenție fabuloasă în minutele de prelungire. „Toţi jucătorii trebuie să îi mulţumească, pentru că ne-a salvat”, a spus tehnicianul turc.

Raul Bălbărău a fost omul meciului, având cinci intervenții salvatoare. El a fost învins doar de la punctul cu var, dar a fost la o palmă de a apăra și penaltyul executat de Mailat. În plus, Bălbărău a inițiat faza golului marcat de Chică Roșă, cu o degajare lungă și precisă, deviată apoi decisiv de Gicu Grozav. A fost un gol înscris din patru atingeri de balon, prin care Petrolul a deschis scorul.