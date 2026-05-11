Accident violent pe Centura de Vest a Ploieștiului. O mașină s-a făcut praf în giratoriul de la Rompetrol

Un accident rutier violent s-a produs azi-noapte pe Centura de Vest a Ploieștiului, la intersecția dintre DN1 și DN1A, în sensul giratoriu din zona benzinăriei Rompetrol.

Accidentul a avut loc în jurul orei 03.40, când un șofer a intrat cu mașina în rondul sensului giratoriu.

Nu sunt informații cu privire la victime.

UPDATE

Din primele verificări, un bărbat de 34 de ani, care circula cu un autoturism pe direcția București – Brașov, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu insula interioară a intersecției cu sens giratoriu. În urma impactului, șoferul a fost rănit.

La verificarea în bazele de date, polițiștii au constatat că bărbatul avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat.

Totodată, pentru că emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat. Detalii aici: