Vreme rece și ploi în Prahova. La munte va fi lapoviță și ninsoare

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, 11 mai, o nouă atenționare de vreme rea, avertizare valabilă inclusiv în Prahova. La munte precipitațiile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare.

Meteorologii au emis, luni, 11 mai, și un cod galben de ploi torențiale, avertizare valabilă și la nivelul județului Prahova.

Informare meteo de ploi torențiale și răcire a vremii

Informarea meteorologică este valabilă în intervalul 11 mai, ora 12:00 – 14 mai, ora 10:00, inclusiv la nivelul județului Prahova.

„În intervalul menționat, în cea mai mare parte a țării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse, în general, moderate cantitativ, descărcări electrice, și pe arii restrânse grindină.

În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp. Local și temporar vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 45…50 km/h”, a anunțat ANM.

Marți (12 mai), valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul și în nord-vestul țării, iar miercuri (13 mai) și în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În zona montană înaltă, în noaptea de miercuri spre joi (13/14 mai), vor fi precipitații mixte.

Cum va fi vremea la Ploiești

Ploile nu vor ocoli, marți, 12 mai, nici municipiul Ploieștiul. Miercuri, 13 mai, temperaturile maxime vor ajunge de la 22 de grade Celsius, la 14 grade Celsius, în timp ce temperaturile minime se vor situa la 7… 9 grade Celsius.

Cod galben de ploi în Prahova

Potrivit ANM, luni, 11 mai, de la ora 13:00, până marți, 12 mai, ora 14:00, în Prahova va fi în vigoare și un cod galben de ploi torențiale.

Local, în zona de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, pe arii restrânse intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină.

„În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de 30…40 l/mp”, a anunțat ANM.