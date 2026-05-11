Trei elevi din Prahova, în lotul lărgit pentru Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică

Elevii lotului județean Prahova au obținut rezultate remarcabile la Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică, desfășurată în perioada 5–9 mai, la Vatra Dornei, județul Suceava. Competiția a reunit cei mai buni tineri pasionați de astronomie din țară, iar performanțele elevilor prahoveni confirmă nivelul ridicat al pregătirii din județ.
Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești
- Mitu Ionuţ Cezar, clasa a VI-a – Premiul II, medalie de aur, calificare în lotul lărgit pentru Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică (juniori)
- Popescu Ilinca Teodora, clasa a VI-a – Menţiune M.E.N., medalie de argint (juniori)
- Mitu Andrei, clasa a VIII-a – medalie de bronz (juniori)
- Mincă Andrada Elena, clasa a X-a – medalie de bronz (seniori)
- Deliu Rareş, clasa a X-a – menţiune de onoare (seniori)
Elevii au fost pregătiți în cadrul Clubului de Astronomie „Cassiopeia” al CNMV, sub coordonarea prof. Camelia Băran.
Centrul de Excelență Prahova
- Băieşu Sebastian Mihai, clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Excelsis” – Premiul III, medalie de aur, Premiul special pentru cea mai bună probă observațională, calificare în lotul lărgit (juniori)
- Băieşu David Gabriel, clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Excelsis” – medalie de argint (juniori)
- Amăran Alexandru Ştefan, clasa a VIII-a, C.N. „I.L. Caragiale” – medalie de bronz
- Dragomir Tudor Ioan, clasa a IX-a, C.N. „Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte – Premiul III, medalie de aur, calificare în lotul lărgit (seniori)
- Duca Ana Maria, clasa a XII-a, C.N. „I.L. Caragiale” – medalie de argint (seniori)
- Jumărea Magdalena Andra, clasa a XII-a, C.N. „Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte – medalie de bronz (seniori)
- Rădulescu Irina Ştefania, clasa a XI-a, C.N. „Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte – menţiune de onoare (seniori)
- Stroe Cristian Ştefan, clasa a XI-a, C.N. „Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte – menţiune de onoare (seniori)
- Ganuşceac Andrei, clasa a VII-a, Școala „Nicolae Bălcescu” – menţiune de onoare (juniori)
- Mircea Ianis Ştefan, clasa a VII-a, C.N. „Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte – menţiune de onoare (juniori)
Elevii au fost pregătiți în cadrul Centrului de Excelenţă Prahova, sub coordonarea doamnelor profesor Mariana Osman și Liliana Jumărea.
Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică cuprinde probe teoretice și aplicate, care evaluează atât cunoștințele, cât și abilitățile practice ale elevilor:
- teorie,
- analiză de date,
- hartă mută stelară,
- probă observațională la telescop.
Lotul a fost unul numeros, format din 16 elevi.