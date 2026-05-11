Haine și parfumuri contrafăcute din Turcia, vândute pe Facebook de o prahoveancă. Descinderi la adresa suspectei

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Prahova au efectuat, pe 9 mai, o percheziție domiciliară la locuința unei femei de 45 de ani din județul Prahova, suspectată că aducea din Turcia și vindea produse contrafăcute și bunuri provenite din activități de contrabandă.

Potrivit surselor Observatorul Prahovean, descinderile au avut loc chiar în dimineața în care femeia s-a întors dintr-un nou drum în Turcia, de unde ar fi aprovizionat marfa comercializată ulterior pe rețelele de socializare (Facebook).

Anchetatorii au descoperit la percheziții sute de produse susceptibile a fi contrafăcute, printre care haine, încălțăminte, parfumuri și accesorii inscripționate cu numele unor branduri cunoscute, precum Balenciaga, Hugo Boss, Cartier, Moncler și altele.

În locuință au fost găsite aproximativ 900 de articole de îmbrăcăminte, peste 80 de perechi de încălțăminte, aproape 200 de accesorii și circa 90 de parfumuri. De asemenea, polițiștii au ridicat mai multe bijuterii și brățări purtând însemnele unor mărci de lux.

Tot în urma perchezițiilor au fost descoperite și aproximativ 10 bijuterii din aur cu o greutate totală de aproximativ 28 de grame, dar și bani și documente considerate relevante pentru anchetă.

Într-o anexă folosită ca spațiu de depozitare și în curtea imobilului, anchetatorii au găsit aproximativ 50 de recipiente de detergent pentru rufe, inscripționate cu marca unui producător cunoscut, dar și aproximativ 130 de autocolante care ar fi fost folosite pentru etichetarea unor produse contrafăcute.

Valoarea totală estimată a bunurilor ridicate este de aproximativ 140.000 de lei.

Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, cercetările sunt continuate într-un dosar penal privind infracțiuni de contrabandă asimilată și punerea în circulație a unor produse purtând mărci identice sau similare cu mărci înregistrate.