Înscrieri deschise pentru „Reuniunea Minților” 2026, concurs de matematică organizat la CN „Mihai Viteazul” Ploiești

Elevii pasionați de matematică se pot înscrie la cea de-a III-a ediție a concursului „Reuniunea Minților”, competiție dedicată elevilor din clasele VII–XII.

- Publicitate -

Concursul va avea loc pe 16 mai 2026, de la ora 09.00, în incinta Colegiului Național „Mihai Viteazul” din Ploiești. Accesul elevilor în săli se va face începând cu ora 08.30.

Competiția este organizată de elevi, pentru elevi, sub îndrumarea unei echipe de profesori de matematică.

- Publicitate -

Cine poate participa

„Reuniunea Minților” se adresează elevilor din clasele VII–XII și este împărțit în două secțiuni:

Juniori – pentru elevii din clasele a VII-a și a VIII-a;

Seniori – pentru elevii de liceu.

Proba de concurs va consta în patru probleme, punctate de la 0 la 7, în conformitate cu programa de olimpiadă.

Rezultate, contestații și premii

Rezultatele concursului vor fi afișate pe 17 mai 2026, iar contestațiile vor putea fi depuse ulterior, în aceeași zi, prin intermediul unui formular online.

- Publicitate -

Concursul este organizat de Dragomir Eduard, Stoicescu Alex, Toader David și Vasile Călin, sub coordonarea profesorilor Dorin Vasile, Georgescu Felicia, Lambru Daniela și Hanganu Gelu.

Înscrierile se fac online, prin formularul https://forms.gle/pPz4Z1CtSTMq1WKT6, până la data de 14 mai 2026.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul: https://centrulolimpicilor.org/anunturi/