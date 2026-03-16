Dezbateri publice pe bugetul Ploieștiului 2026. Programul întâlnirilor pe cartiere

Marius Nica
Începând de luni, 16 martie, și până vineri, 20 martie, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, consilierii locali și directorii din Primăria Ploiești vor participa la dezbateri cu cetățenii pe tema bugetului local pentru anul 2026.

Întâlnirile vor avea loc zilnic, la Teatrul de Animație „Imaginario”, de la ora 17:30. Potrivit unui comunicat al Primăriei, vor fi prezentate principalele priorități de investiții și cheltuieli ale orașului, iar ploieștenii vor putea veni cu idei, sugestii și observații privind modul în care sunt folosiți banii publici.

Dezbaterile sunt organizate pe zone ale orașului, pentru a facilita dialogul cu locuitorii fiecărui cartier, după următorul program:

Luni, 16 martie – Zona 1
Nord, Republicii, Gheorghe Doja, Găgeni, Malu Roșu, Traian, Păltiniș

Marți, 17 martie – Zona 2
Vest I și Vest II, Peneș Curcanul, 9 Mai, Eroilor, Mărășești, Rudului, Mihai Eminescu, Mitică Apostol

Miercuri, 18 martie – Zona 3
Bariera București, Mimiu, Râfov, Moțoi, Petrolului

Joi, 19 martie – Zona 4
Mihai Bravu, Pictor Rosenthal, Democrației, Lupeni, Colonia Teleajen

Vineri, 20 martie – Zona 5
Centru, Bereasca, Transilvaniei, Bariera Bucov

