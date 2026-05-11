Câte posturi dispar din organigrama Primăriei Ploiești – Proiect

Noua propunere de organigramă a Primăriei Ploiești se va afla, luni, 11 mai, pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local. Conform proiectului, noua organigramă vizează o reducere cu 93 de posturi.

Potrivit proiectului de hotărâre se propune o diminuare a numărului de posturi, de la 349 posturi la 256 de posturi. Diminuarea vizează o reducere cu 93 de posturi, dintre care 56 au rezultat în urma reorganizării Casei de Cultură, prin preluarea Administrației Parcului Municipal Vest.

Alte două posturi ar urma să fie preluate de Regia Autonomă de Servicii Publice (RASP) Ploiești care se va ocupa de monitorizarea traficului TCE. Alte 35 de posturi vor fi desființate efectiv, conform proiectului de hotărâre.

În final, noua organigramă prevede 20 de posturi de conducere, având în vedere că acestea trebuie să însumeze o pondere de 8% din numărul total de posturi.

Dacă proiectul de hotărâre va fi aprobat, noua organigramă a Primăriei Ploiești ar urma să intre în vigoare cu data de 1 iulie 2026.

Proiectul de hotărâre a fost prorogat la ultima ședință a Consiliului Local Ploiești, pe motiv că există mai multe neclarități. Trebuie menționat și faptul că, în aprilie, Consiliul Local Ploiești a aprobat numărul maxim de posturi din administrația locală, dar și din instituțiile subordonate.