Cinci bărbați reținuți în urma unei bătăi într-un bar din Valea Călugărească

Cinci persoane au fost reținute pentru 24 de ore în după scandal urmat de o bătaie în toată regula care a avut loc vineri seara într-un bar din comuna Valea Călugărească, sat Rachieri.

În jurul orei 20:45, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui conflict între mai multe persoane, la o societate comercială cu profil de alimentație publică din comuna Valea Călugărească, sat Rachieri.

În temeiul sesizării, au fost direcționate de urgență echipaje de poliție, în vederea aplanării stării conflictuale și dispunerii măsurilor legale pentru prevenirea escaladării evenimentului.

La fața locului a fost identificată o persoană vătămată, în vârstă de 28 de ani, care prezenta urme vizibile de violență, aceasta fiind transportată la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

Din cercetările efectuate a rezultat faptul că între persoana vătămată și alte patru persoane ar fi izbucnit un conflict spontan, în cadrul căruia acestea din urmă ar fi exercitat acte de violență asupra victimei.

La scurt timp, persoanele bănuite de comiterea faptei au fost identificate ca fiind patru bărbați, cu vârste cuprinse între 16 și 38 de ani, toți din localitate. Aceștia au fost depistați și conduși la sediul unității de poliție, în vederea audierii.

În urma probatoriului administrat, față de cele 5 persoane a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Ulterior, la data de 9 mai 2026, persoanele în cauză au fost prezentate unității de parchet competente, fiind dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile față de 3 persoane.

Față de un tânăr de 21 de ani, judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea procurorului și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii situații de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun.