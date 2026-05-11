Când joacă Petrolul meciul decisiv cu Oțelul, care poate salva echipa de la baraj

Petrolul are soarta salvării de la baraj în propriile mâini. Egalul de la Botoșani, cumulat cu înfrângerea Farului la Galați, face ca meciul cu Oțelul, din ultima etapă a play-outului să poată consemna rămânerea echipei în SuperLigă, chiar și fără emoțiile barajului.

- Publicitate -

Petrolul joacă luni, 18 mai, de la ora 20.20, cu Oțelul

LPF a stabilit orarul ultimei etape din play-out, respective penultima din play-off, iar Petrolul joacă luni, 18 mai, de la ora 20.30. În aceeași zi, la aceeași oră, se vor juca toate partidele echipelor implicate la retrogradare, adică și meciurile Farul – Metaloglobus, Unirea Slobozia – UTA și Hermannstadt – FCSB.

Petrolul are nevoie de victorie pentru a evita barajul, în contextul în care e de așteptat ca Farul să învingă Metaloglobus, echipă deja retrogradată. La egalitate de puncte cu marinarii, ploieștenii sunt avantajați de faptul că nu au beneficiat de rotunjire la finalul sezonului regulat, acesta fiind primul criteriu de departajere.

- Publicitate -

La fel ca la meciurile anterioare, intrarea femeilor și a copiilor sub zece ani va fi liberă pentru ceea ce se speră că va fi ultimul meci pe teren propriu în acest sezon. În cazul nefericit al unui rezultat negativ, Petrolul ar fi nevoit să joace o dublă manșă de baraj, contra unei echipe din liga secundă, pe 23 și 30 mai.

Duminică se poate decide noua campioană a României

În weekendul care urmează se poate decide și noua campioană a României. Derbyul pentru titlul dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj este duminică seară, de la ora 20.30. Dacă oltenii înving vor deveni campioni din nou, după 35 de ani.

În caz de egalitate sau victorie a Clujului, titlul se va decide în ultima etapă, când Craiova joacă la Rapid, iar U Cluj acasă, cu Dinamo. În acest moment, Universitatea Craiova are 46 de puncte, iar Universitatea Cluj 45 de puncte. Cele două echipe se vor întâlni și miercuri, în finala Cupei României, de la ora 21.00, la Sibiu.

- Publicitate -

Programul etapei viitoare

Vineri, 15 mai:

20.30: FC Argeș – Rapid

Sâmbătă, 16 mai:

21.00: Dinamo – CFR Cluj

Duminică, 17 mai:

17.30: Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Botoșani

20.30 Universitatea Craiova – Universitatea Cluj

- Publicitate -

Luni, 18 mai:

20.30: Farul Constanța – Metaloglobus

20.30: Petrolul – Oțelul Galați

20.30 Unirea Slobozia – UTA Arad

20.30 FC Hermannstadt – FCSB