E oficial. Peste 200 de posturi vor fi desființate din Primăria Ploiești și din instituțiile subordonate

Pentru a treia oară, aleșii locali ploieșteni s-au reunit, joi, 16 aprilie, miza proiectului fiind aprobarea numărului maxim de posturi din Primăria Ploiești și din instituțiile subordonate. Proiectul aprobat prevede desființarea a peste 200 de posturi ocupate și vacante din administrație, fără a menționa instituțiile de unde vor fi operate reduceri.

Prima ședință a fost suspendată, cu scandal, aleșii locali acuzând că există mai multe neclarități în proiectul de hotărâre propus.

La cea de a doua ședință, la care au participat zeci de angajați din Primărie, aleșii locali Florin Ioniță (PNL) și Paul Palaș (PSD) au depus o serie de amendamente. Ședința, în care nu au lipsit acuzele, a fost, însă, suspendată pe motiv că a fost modificat proiectul pe fond și necesită avize suplimentare.

Practic, față de proiectul inițial, forma propusă prevede să fie precizată reducerea numărului maxim de posturi, de la 974 la 750, fără să fie menționate instituțiile subordonate unde vor avea loc reduceri.

Avize nefavorabile la proiectul propus de consilierii locali

Ședința Consiliului Local a fost reluată după ora 17.00, cu o mică întârziere, însă nu au lipsit din nou discuțiile pe motiv că rapoartele de specialitate la propunerea formulată au fost nefavorabile. Una dintre explicații pentru această situație a fost că proiectul propus trebuie să includă numărul maxim de posturi pentru fiecare instituție din subordine.

La rândul său, Direcția Juridică a menționat că în forma actuală nu pot fi propuse organigramele pentru fiecare instituție. Inclusiv Direcția Economică a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre modificat, pe motiv că trebuie să existe modul în care are loc reducerea numărului maxim de posturi. La rândul său, secretarul municipiului, Laurențiu Dițu, a anunțat că nu poate contrasemna proiectul de hotărâre în forma propusă.

Cu 15 voturi pentru, cinci abțineri și două voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Proiect aprobat în Consiliul Local Ploiești

Trebuie menționat faptul că în forma inițială proiectul viza desfințarea a peste 200 de posturi, cu mențiunea că numărului de posturi care vor rămâne la Primăria Ploiești, Clubul Sportiv Municipal (CSM), Serviciul Public Finanțe Locale (SPFL) Ploiești, Administrația Parcului Memorial Constantin Stere și Poliția Locală Ploiești.

