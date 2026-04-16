Accident în Ceptura de Jos. O motocicletă a intrat în coliziune cu un autoturism, un tânăr fiind rănit

Accidentul s-a produs joi seara, în jurul orei 18, în comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos. La locul evenimentului rutier au fost mobilizate o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Urlați și un echipaj de prim ajutor al Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.

Conform ISU Prahova, din informațiile primite până în acest moment, în accident au fost implicate un autoturism și o motocicletă, precum și cei 3 ocupanți ai acestora.

În urma impactului a rezultat o victimă, un tânăr în vârstă de 22 de ani, conștient, care prezintă traumatisme la nivelul membrelor superioare și inferioare. Acestuia i se acordă primele îngrijiri medicale la locul intervenției.

Pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate, în sprijin se deplasează și un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă.

Pe lângă acestea, pompierii acționează pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor.

Misiunea este în dinamică. Revenim cu detalii.