Muzică la volum maxim în troleibuzul 202, sub ochii polițiștilor locali

Un cititor ne-a sesizat pe adresa redacției că a fost martorul unei întâmplări mai puțin plăcute într-un mijloc de transport public din Ploiești. Observatorul Prahovean a solicitat conducerii Poliției Locale Ploiești să verifice incidentul.

Sesizarea cititorului:

„Vă scriu în urma unei experiențe… culturale neașteptate din data de 15.04, în jurul orei 6:40, într-un troleibuz de pe linia 202.

Un tânăr a decis să transforme mijlocul de transport într-un veritabil spațiu de audiții muzicale, oferindu-ne tuturor, fără acordul nostru, un concert live de muzică orientală la volum maxim. Pentru câteva momente, am avut impresia că nu ne aflăm într-un troleibuz, ci în sufrageria dumnealui, invitați (fără voie) să ne sincronizăm pe ritm.

Partea cea mai interesantă a venit în momentul în care patru agenți ai Poliției Locale au urcat în mijlocul de transport. Recunosc, speranțele noastre au crescut instantaneu. Ne-am gândit că spectacolul va lua sfârșit.

Surpriză însă: agenții au trecut elegant pe lângă «artist», fără bis, fără aplauze și, din păcate, fără nicio intervenție.

Înțeleg că muzica unește oameni, dar poate nu chiar în acest mod și nu chiar în transportul public.

Menționez că, deși experiența a avut un ușor caracter anecdotic, lipsa de reacție ridică semne de întrebare privind rolul și implicarea Poliției Locale în menținerea unui minim confort public.

Vă mulțumesc și sper ca pe viitor să beneficiem de transport public, nu de playlist public.”