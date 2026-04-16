Cât de repede ajunge ambulanța în Prahova. Directorul SAJ: „Traficul și apelurile inutile ne încetinesc intervențiile”

Ambulanța ajunge, în medie, la o urgență majoră în aproximativ 11 minute în mediul urban și aproape 17 minute în mediul rural, potrivit datelor prezentate de managerul Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Prahova, medicul Mădălin Ipatie, în răspunsurile oferite reporterului Observatorul Prahovean. La Ploiești, ambulanța scoate un timp de numai 718 secunde!

Medicul Ipatie spune că, în majoritatea situațiilor, echipajele respectă timpii impuși de legislație, însă există factori care pot duce la întârzieri.

„Traficul intens, mai ales la orele de vârf, dar și apelurile abuzive sau lipsa personalului sunt principalele cauze care pot întârzia intervențiile ambulanței”, a declarat medicul Mădălin Ipatie.

Timpii de intervenție diferă în funcție de gravitatea cazului.

Managerul SAJ Prahova a explicat că timpii de intervenție sunt calculați în funcție de tipul urgenței medicale.

În mediul urban, timpul mediu de răspuns este de 11 minute și 9 secunde pentru urgențele majore (cod roșu), 14 minute și 53 de secunde pentru cod galben și 36 de minute pentru cod verde

În mediul rural, timpii sunt mai mari din cauza distanțelor și a infrastructurii: 16 minute și 51 de secunde pentru cod roșu, 22 minute și 33 de secunde pentru cod galben, respectiv 37 de minute și 33 de secunde pentru cod verde.

În municipiul Ploiești, ambulanța ajunge în 718 secunde la cod roșu, în 906 secunde la cod galben și în 1029 secunde la cel verde.

„Respectăm timpii impuși de lege, care sunt de maximum 8 minute în mediul urban și 12 minute în mediul rural pentru urgențele majore. În urban respectăm acești timpi în peste 90% din cazuri, iar în rural în aproximativ 75%”, a precizat Ipatie.

Timpii de intervenție cresc pe Valea Prahovei în weekend și sărbători legale, din cauza aglomerației de pe DN 1, dar și în Ploiești, la orele de vârf.

Ce înseamnă codurile de urgență la ambulanță

Cod roșu înseamnă o urgență majoră pentru situații grave care pun viața în pericol și necesită intervenție imediată (accident grav, infarct, stop cardio-respirator).

Codul galben reprezintă urgența medie, adică afecțiuni care nu pun viața în pericol imediat, dar necesită tratament medical pentru ameliorarea simptomelor.

Codul verde – urgență minoră înseamnă transferuri între spitale sau transporturi medicale neasistate, fără risc vital.

346 de solicitări pe zi și 30 de ambulanțe pe tură

Potrivit managetului SAJ Prahova, serviciul de ambulanță gestionează zilnic un volum foarte mare de intervenții.

„Media zilnică este de aproximativ 346 de solicitări, iar pe fiecare tură de 12 ore avem în jur de 30 de ambulanțe operative”, a declarat medicul Mădălin Ipatie.

În municipiul Ploiești sunt disponibile, în medie, 12–13 echipaje pe timpul zilei și 9–10 echipaje pe timpul nopții.

În total, Serviciul de Ambulanță Prahova are: 21 de medici, 169 de asistenți medicali, 151 de șoferi de ambulanță și 15 operatori în dispecerat.

Deficit de personal: „Ar trebui să avem de aproape patru ori mai mulți medici”

Mădălin Ipatie a atras atenția că, raportat la normele europene și la populația județului, sistemul funcționează cu personal insuficient.

„Dacă ne raportăm la normativul din Uniunea Europeană, la populația județului Prahova ar trebui să avem 78 de medici, 480 de asistenți și 349 de ambulanțieri. În realitate, avem 21 de medici și un număr mai mic de angajați decât cel necesar”, a explicat Ipatie.

Acesta a subliniat că lipsa medicilor și volumul mare de muncă reprezintă cel mai mare risc pentru sistemul de ambulanță în prezent.

În ceea ce privește dotările, SAJ Prahova dispune de 95 de ambulanțe, dintre care 16 au fost primite în 2025, iar anul acesta urmează un lot nou. Vârsta medie este de 10 ani, iar întreținerea se face în propriul service, autorizat RAR.

De asemenea, există la nivelul județului Prahova 15 substații plus sediul central, ultimele cinci fiind realizate în mandatul actualului manager.

Această rețea a plasat SAJ Prahova pe locul al patrulea la nivel național, după București, Timișoara, Cluj și Iași, cu o medie de 133.000 de intervenție în ultimii cinci ani.

De asemenea, SAJ Prahova a fost digitalizată complet din fonduri europene, prin PNRR.

Deși managerul Ipatie a făcut numeroase demersuri pentru realizarea unei copertine în parcarea sediului central pentru ambulanțe, până acum nu a primit finanțare. O astfel de investiție este mai mult decât necesară, mai ales în sezonul rece, când ninge sau când temperaturile devin caniculare.

Cazuri extreme: intervenții care pot dura ore întregi

Există situații în care intervențiile durează mult mai mult decât media, mai ales atunci când este nevoie de transport către spitale din alte județe.

„Cel mai mare timp de intervenție înregistrat a fost de 4–5 ore, în cazul unor consultații de specialitate, de exemplu neurologie, realizate în județe limitrofe”, a precizat directorul SAJ Prahova.

În schimb, în situații critice, mobilizarea echipajelor se face rapid.

„La incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase, din pandemie, am mobilizat 15 ambulanțe în aproximativ 30 de minute”, a adăugat Ipatie.

Apel către populație: „Respectați 112! Nu-l blocați inutil!”

Managerul Serviciului de Ambulanță Prahova a transmis un mesaj către cetățeni, subliniind că apelurile nejustificate afectează direct timpii de intervenție.

„Pacienții sună uneori de mai multe ori pe zi pentru probleme care nu reprezintă urgențe medicale. Chiar și pentru o durere de măsea trebuie să intervenim, pentru că nu există legislație care să permită refuzul intervenției”, a explicat medicul.

Acesta a subliniat că disciplina în trafic și utilizarea responsabilă a serviciului 112 pot reduce semnificativ timpul de intervenție.

„Șoferii trebuie să acorde prioritate ambulanțelor, iar cetățenii să ofere informații corecte și complete despre pacient. Aceste lucruri ne ajută să ajungem mai repede la cei care au cu adevărat nevoie”, a concluzionat managerul SAJ Prahova, care participă personal la intervenții majore, care duc la declanșarea planului roșu.