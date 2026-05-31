Peste 2.100 de prahoveni și-au cumpărat vechime în muncă. Suma plătită depășește 31 de milioane de lei

Peste 2.100 de prahoveni au apelat la posibilitatea de a-și cumpăra vechime în muncă pentru a completa stagiul de cotizare necesar obținerii pensiei pentru limită de vârstă. Potrivit datelor furnizate de Casa Județeană de Pensii Prahova, valoarea totală a contribuțiilor depășește 31,6 milioane de lei.

- Publicitate -

Potrivit datelor transmise de Casa Județeană de Pensii Prahova arată că interesul pentru această facilitate rămâne ridicat.

Mii de prahoveni au ales să își completeze stagiul de cotizare

„Numărul contractelor încheiate pentru perioada retroactivă până în prezent este de 2.151”, au precizat reprezentanții Casei Județene de Pensii Prahova.

- Publicitate -

Valoarea totală a contribuțiilor datorate în baza acestor contracte a ajuns la 31.616.417 lei.

„Totalul contribuției de asigurări sociale datorate este de 31.616.417 lei”, au transmis reprezentanții Casei Județene de Pensii Prahova.

Cine poate cumpăra vechime în muncă

Legislația actuală permite încheierea unui contract de asigurare socială pentru o perioadă de maximum șase ani calendaristici anteriori lunii în care este semnat contractul.

- Publicitate -

„În Legea nr. 360/2023 este reglementată posibilitatea asigurării retroactive în baza unui contract de asigurare socială pentru o perioadă de maximum șase ani calendaristici anteriori lunii încheierii contractului”, au explicat reprezentanții Casei Județene de Pensii Prahova.

Facilitatea este destinată persoanelor care doresc să obțină pensia pentru limită de vârstă și au perioade în care nu au fost asigurate în sistemul public de pensii.

Perioada care poate fi acoperită prin contract trebuie să fie cuprinsă între data împlinirii vârstei de 18 ani și data împlinirii vârstei standard de pensionare.

- Publicitate -

Solicitantul poate alege una sau mai multe perioade, consecutive sau neconsecutive, cu respectarea limitei maxime de șase ani.

Ce condiții trebuie îndeplinite

Pentru a putea încheia un astfel de contract, solicitantul, potrivit Casei Județene de Pensii Prahova, trebuie să îndeplinească mai multe condiții, în același timp:

nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială în sistemul public sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale;

nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale, în perioada pentru care se solicită asigurarea;

nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.

Cât costă cumpărarea vechimii în muncă în 2026

Valoarea contribuției se calculează în funcție de salariul minim brut pe țară, care reprezintă baza minimă de calcul prevăzută de lege.

- Publicitate -

Până la 1 iulie 2026, salariul minim brut utilizat pentru calcul este de 4.050 de lei.

„Valoarea minimă a venitului asigurat pentru contractele de asigurare socială în anul 2026 este de 4.050 lei lunar până la 01.07.2026. Cota de contribuție este de 25%, rezultând o plată lunară de 1.013 lei”, au transmis reprezentanții instituției.

Astfel, pentru fiecare lună de vechime cumpărată, contribuția minimă este de 1.013 lei.