Show-ul aviatic de la Strejnic, Avioane și Motoare, văzut de sus. Imagini spectaculoase surprinse din elicopterul MAI

Imagini spectaculoase au fost surprinse, sâmbătă, 30 mai, din elicopterul Ministerului Afacerilor Interne, în timpul evenimentului „Avioane & Motoare – Ploiești Air Show”, organizat pe Aerodromul Strejnicu. Observatorul Prahovean mulțumește IPJ Prahova pentru suport!

Evenimentul a adunat peste 15.000 de participanți, veniți să urmărească demonstrațiile aeriene, momentele dedicate pasionaților de aviație și motoare, dar și activitățile pregătite pentru public.

Polițiștii prahoveni, prezenți la eveniment

La eveniment au fost prezenți și polițiștii prahoveni, atât prin activități de informare și prevenire adresate publicului, cât și prin măsuri specifice pentru asigurarea ordinii și siguranței publice.

Pe parcursul zilei, polițiștii au interacționat cu participanții și le-au oferit recomandări privind siguranța personală, prevenirea victimizării și adoptarea unui comportament responsabil în spațiul public și în trafic.

Copiii, cei mai încântați de autospecialele de poliție

Cei mai entuziasmați vizitatori au fost copiii, care au avut ocazia să descopere autospecialele de poliție, să afle informații despre activitatea polițiștilor și să primească recomandări adaptate vârstei lor privind siguranța rutieră și comportamentul responsabil.

Activitățile preventive au avut ca scop creșterea gradului de informare și conștientizare a cetățenilor cu privire la măsurile care contribuie la protejarea propriei siguranțe.

Măsuri pentru fluidizarea traficului

Pentru buna desfășurare a evenimentului și gestionarea fluxului mare de participanți, polițiștii rutieri au fost prezenți în teren, unde au desfășurat activități de dirijare și fluidizare a traficului rutier în zona de acces către Aerodromul Strejnicu.

Măsurile au vizat facilitarea deplasării participanților, prevenirea accidentelor rutiere și asigurarea unui acces sigur către zona evenimentului.

Potrivit IPJ Prahova, prezența polițiștilor la eveniment a avut rolul de a contribui la desfășurarea în condiții optime a unui eveniment care a reunit pasiunea pentru aviație, tehnică și spirit civic.

Avioane & Motoare

Sponsor principal: Arca Village

Sponsori: Feruccio Group, Hill House, Apa Nova Ploiești,Taverna Românești, MRS Residence Sinaia, Shopping City Ploieşti, Ledmax Electronics, Ecomaster

Parteneri: Consiliul Județean Prahova, Primăria Ploiești, Primǎria Târgşoru Vechi, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Filarmonica „Paul Constantinescu’’ Ploieşti, Selgros, Senapan

Organizatori: Aeroclubul României, Grupul Observatorul Prahovean

