15.000 de oameni au fost prezenți la Avioane și Motoare, pe Aerodromul Strejnicu [GALERIE FOTO VIDEO]

Aproximativ 15.000 de persoane au fost prezente sâmbătă, 30 mai, pe Aerodromul Strejnicu, la evenimentul Avioane și Motoare – Ploiești Airshow, organizat de Aeroclubul României și Grupul Observatorul Prahovean.

Timp de nouă ore, publicul s-a bucurat de un program spectaculos, care a îmbinat aviația, motoarele, demonstrațiile tehnice și atmosfera de festival.

Show-uri aviatice, curse inedite și demonstrații spectaculoase

Pe parcursul evenimentului, spectatorii au urmărit show-uri aviatice, evoluții ale avioanelor de acrobație, demonstrații ale elicopterelor de intervenție ale Poliției și Armatei, dar și o paradă moto.

Unul dintre cele mai așteptate momente ale zilei a fost reprezentat de cursele inedite dintre bolizi, motocicletă și avioane de acrobație, care au atras atenția publicului aflat pe aerodrom.

Mașini de epocă, motociclete rare și robotică

Pe lângă spectacolul de pe cer, participanții au putut admira o colecție impresionantă de mașini de epocă și motociclete rare.

La eveniment au fost prezente și echipe de robotică din Prahova, care și-au prezentat roboții cu care au obținut rezultate la competiții internaționale. Demonstrațiile acestora au atras în special copiii și tinerii pasionați de tehnologie.

Atmosfera a fost completată de zonele de food, spațiile de relaxare și momentele dedicate publicului prezent la eveniment.

Mulțumiri pentru participanți, sponsori și colaboratori

Grupul Observatorul Prahovean le mulțumește tuturor participanților, sponsorilor și colaboratorilor care au contribuit la organizarea și desfășurarea evenimentului.

Avioane & Motoare

Sponsor principal: Arca Village

Sponsori: Feruccio Group, Hill House, Apa Nova Ploiești,Taverna Românești, MRS Residence Sinaia, Shopping City Ploieşti, Ledmax Electronics, Ecomaster

Parteneri: Consiliul Județean Prahova, Primăria Ploiești, Primǎria Târgşoru Vechi, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Filarmonica „Paul Constantinescu’’ Ploieşti, Selgros, Senapan