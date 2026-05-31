Elevii vor învăța doar trei zile din cinci săptămâna viitoare: liber luni și vineri, de Ziua Copilului și Ziua Învățătorului

Elevii și profesorii din România au motive de bucurie la început de iunie: săptămâna viitoare va avea doar trei zile de școală, după ce luni, 1 iunie, și vineri, 5 iunie, sunt declarate zile libere.

Pe 1 iunie este Ziua Copilului, dar și a doua zi de Rusalii, astfel că și restul angajaților români vor avea liber luni. Practic, pentru întreaga țară, weekendul de 31 mai – 1 iunie se transformă într-o minivacanță de trei zile.

Data de 5 iunie este zi liberă exclusiv pentru elevii și cadrele didactice din învățământul preuniversitar, conform contractului colectiv de muncă. Ziua Învățătorului, marcată în fiecare an pe 5 iunie, oferă astfel un al doilea weekend prelungit la distanță de doar câteva zile.

Elevii claselor a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă termină cursurile pe 5 iunie 2026 dar, întrucât ziua este liberă, ultima zi efectivă de cursuri a lor va fi joi, 4 iunie. Elevii de clasa a VIII-a termină cursurile pe 12 iunie, iar cei din liceul tehnologic și profesional mai stau la școală până pe 26 iunie 2026.

Vacanța mare se apropie

Majoritatea elevilor și copiii de grădiniță intră în vacanța de vară pe 19 iunie 2026. Vacanța de vară 2026 începe de sâmbătă, 20 iunie, și se încheie duminică, 6 septembrie 2026.

Până atunci, însă, pentru elevii de clasa a VIII-a și a XII-a urmează o perioadă intensă: elevii de clasa a VIII-a încep Evaluarea Națională pe 22 iunie, iar cei de clasa a XII-a intră în sesiunea de Bacalaureat din 8 iunie, cu proba orală de limbă română.