Când revin ploile în Prahova. Prognoza ANM pentru luna iunie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săătămâni. Luna iunie va aduce temperaturi mult mai ridicate față de cele normale. La Ploiești revin ploile de săptămâna viitoare.

Luna iunie vine la pachet cu temperaturi ușor mai ridicate față de cele normale. La Ploiești, de săptămâna viitoare, valul de ploi își va face simțită prezența. Temperaturile maxime se vor situa la 18 grade Celsius, pentru ca, din weekend-ul viitor să revină la valori de 24… 27 de grade Celsius.

Cum va fi vremea la munte

La munte, în Prahova, săptămâna viitoare sunt anunțate noi precipitații, dar și o răcire a vremii. La Cota 2000 din Sinaia, mercurul în termometre va ajunge la 10… 13 grade Celsius, în timp ce temperaturile minime se vor situa la 7… 8 grade Celsius.

Cum va fi vremea în săptămâna 01.06.2026 – 08.06.2026

Valorile termice, potrivit ANM, vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile sud-vestice.

„Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile nord-vestice și local în cele centrale, sud-estice și la munte, dar și ușor deficitar în sud-vest, iar în rest va fi apropiat de cel normal”, a anunțat ANM

Cum va fi vremea în săptămâna 08.06.2026 – 15.06.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Potrivit meteorologilor, cantitățile de precipitații se vor situa în general în jurul celor normale pentru această perioadă, cu posibilitatea unui ușor excedent în regiunile estice și sud-estice, dar și a unui ușor deficit în cele vestice și nord-vestice.

Cum va fi vremea în săptămâna 15.06.2026 – 22.06.2026

Temperatura medie a aerului, potrivit ANM, va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru aceast interval, în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Cum va fi vremea în săptămâna 22.06.2026 – 29.06.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, mai ales în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații, spun meteorologii, estimate pentru acest interval se vor situa în jurul celor normale, în toate regiunile