Spectacol astronomic în această seară: Luna Albastră va putea fi admirată pe tot parcursul nopții

Duminică seară, 31 mai 2026, pasionații de astronomie vor putea admira fenomenul cunoscut drept „Luna Albastră”. Deși denumirea sugerează o culoare neobișnuită, satelitul natural al Pământului nu va apărea albastru, ci va impresiona prin strălucirea și raritatea evenimentului.

- Publicitate -

Luna plină va răsări la est, după apusul Soarelui, oferind un spectacol vizibil pe tot parcursul nopții. Prima Lună plină din luna mai, a putut fi observată pe 1 mai, între constelațiile Leu și Rac. Ea va fi urmată diseară de această a doua Lună plină, care va apărea mai jos pe cer, în apropierea constelației Fecioarei.

Fenomenul este considerat special deoarece reprezintă a doua Lună plină din aceeași lună calendaristică. Luna plină albastră se întâmplă aproximativ o dată la 2,7 ani în medie.

- Publicitate -

Acest eveniment astronomic poate fi admirat direct cu ochiul liber, fără a necesita echipamente speciale. Însă, specialiștii recomandă observarea sa din zone cu poluare luminoasă redusă, pentru o experiență cât mai bună.

Așadar, Prahova excelează la capitolul zone în care te poți retrage, pentru a te bucura de acest fenomen. Recomandat este să te îndepărtezi cât mai mult de oraș, dacă vrei să surprinzi Luna Albastră în deplinătatea sa.