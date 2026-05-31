Spectacol astronomic în această seară: Luna Albastră va putea fi admirată pe tot parcursul nopții

Duminică seară, 31 mai 2026, pasionații de astronomie vor putea admira fenomenul cunoscut drept „Luna Albastră”. Deși denumirea sugerează o culoare neobișnuită, satelitul natural al Pământului nu va apărea albastru, ci va impresiona prin strălucirea și raritatea evenimentului.
Luna plină va răsări la est, după apusul Soarelui, oferind un spectacol vizibil pe tot parcursul nopții. Prima Lună plină din luna mai, a putut fi observată pe 1 mai, între constelațiile Leu și Rac. Ea va fi urmată diseară de această a doua Lună plină, care va apărea mai jos pe cer, în apropierea constelației Fecioarei.
Fenomenul este considerat special deoarece reprezintă a doua Lună plină din aceeași lună calendaristică. Luna plină albastră se întâmplă aproximativ o dată la 2,7 ani în medie.
Acest eveniment astronomic poate fi admirat direct cu ochiul liber, fără a necesita echipamente speciale. Însă, specialiștii recomandă observarea sa din zone cu poluare luminoasă redusă, pentru o experiență cât mai bună.
Așadar, Prahova excelează la capitolul zone în care te poți retrage, pentru a te bucura de acest fenomen. Recomandat este să te îndepărtezi cât mai mult de oraș, dacă vrei să surprinzi Luna Albastră în deplinătatea sa.