Haos în transporturile din Portugalia pe 3 iunie. MAE avertizează asupra posibilelor întârzieri și anulări

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Portugalia. Se anunță grevă generală în data de 3 iunie 2026.

Potrivit MAE, Confederația Generală a Muncitorilor Portughezi (CGTP) va organiza o grevă la nivel național. Cele mai afectate vor fi serviciile din sectorul transporturilor. Autoritățile române avertizează că sunt așteptate perturbări semnificative în circulația mijloacelor de transport pe întreg teritoriul portughez.

Astfel, pasagerii se pot confrunta cu întârzieri considerabile sau chiar anulări ale curselor aeriene, feroviare și maritime. De asemenea, sunt posibile blocaje și dificultăți de circulație pe autostrăzi, precum și pe principalele drumuri naționale și municipale.

În acest context, MAE recomandă cetățenilor români să urmărească permanent informațiile transmise de companiile de transport, în special de operatorii aerieni, și să consulte anunțurile oficiale ale autorităților portugheze.

Românii care întâmpină dificultăți pot solicita asistență consulară la numerele Ambasadei României la Lisabona: +351 213 966 463 și +351 213 960 866. Apelurile sunt preluate permanent de Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate.

Pentru situații urgente sau excepționale, cetățenii români au la dispoziție și numărul de urgență al Ambasadei României la Lisabona: +351 927 411 628.

Greva programată pentru 3 iunie este așteptată să afecteze semnificativ mobilitatea în Portugalia, motiv pentru care călătorii sunt sfătuiți să își planifice cu atenție deplasările și să verifice în prealabil statusul curselor.