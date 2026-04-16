O nouă ședință suspendată, cu acuzații, la Consiliul Local Ploiești

Într-o sală arhiplină cu angajați din Primăria Ploiești și din instituțiile subordonate, joi, 16 aprilie, a avut loc o nouă ședință a Consiliului Local Ploiești, după ce prima întâlnire a fost suspendată cu scandal. Subiectul principal l-a reprezentat desființarea a peste 200 de posturi din administrația locală. Ședința a fost însă suspendată din nou și, la fel ca data trecută, nu au lipsit acuzațiile.

După o ședință tensionată, care a fost suspendată, joi, 16 aprilie, la ora 11.00, în aceeași zi, aleșii locali au fost convocați la o nouă discuție. Totul a plecat de la faptul că la prima întrunire aleșii locali au explicat că sunt mai mult neclarități în proiectul de hotărâre.

Ședința Consiliului Local Ploiești a fost suspendată, iar apoi a fost reluată la ora 15.00, însă și de această dată cu mai multe obiecțiuni. De data aceasta, în sală au fost prezenți mai mulți angajați din Primăria Ploiești.

Consilierul local Florin Ioniță (PNL) a susținut, la începutul noii ședințe, că la mai multe instituții subordonate diminuarea numărului de posturi depășește 30% din numărul total prevăzut în Ordonanța 7.

Noi amendamente la proiect

La rândul său, consilierul Gheorghe Sârbu (PSD) a propus ca proiectul de hotărâre să vizeze doar numărul maxim de posturi pentru Primăria Ploiești, iar în cazul altor instituții din subordine să nu se aplice, momentan, nicio diminuare. Practic, amendamentul său a fost că măsura să se aplice doar la Primăria Ploiești, respectiv din totalul de 349 posturi să rămână 259. Propunerea nu a fost pe placul angajaților. Ulterior, consilierul local și-a retras amendamentul.

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a avut însă un punct de vedere ferm, amintind că ieri seară exista un acord politic pe proiectul de hotărâre inițial, care însă s-a modificat pentru că la Parcul Stere este „moșia unora”. Edilul a mai menționat că „Există opoziție din partea unui grup politic, ca să dăm afară din Primărie”.

Consilierul local Paul Palaș (PSD) a venit cu o nouă propunere să se aprobe numărul maxim de posturi de 750 de posturi pentru Primăria Ploiești, SPFL, CSM Ploiești, Administrația Parcului Memorial Constantin Stere și Poliția Locală Ploiești fără a se menționa clar instituțiile subordonate unde se vor aplica reducerile de posturi.

O nouă ședință suspendată la Consiliul Local Ploiești

La rândul său, secretarul Primăriei a menționat că amendamentul propus de Paul Palaș vine cu „modificări de fond”, motiv pentru care proiectul de hotărâre trebuie retransmis la compartimentele de specialitate. În ciuda acestui lucru, a fost solicitat să se propună la vot amendamentele comune ale consilierilor Paul Palaș și Florin Ioniță. Amendamente au trecut la vot, cu 18 voturi și trei abțineri.

„Având în vedere importanța și urgența acestui proiect se poate suspenda ședința pentru o oră”, a precizat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului, care a solicitat retrasmiterea propunerilor pentru avizare.

Reamintim faptul că proiectul viza desființarea a peste 200 de posturi din Primăria Ploiești și de la instituțiile subordonate, cu mențiunea clară a numărului maxim de posturi de la Clubul Sportiv Municipal, SPFL, Parcul Memorial Constantin Stere și Poliția Locală.

În forma propusă acum, analiza cu privire la reducerea numărului de posturi maxim pe fiecare instituție subordonată ar urma să aibă loc la o dată ulterioară.

Cu 11 voturi pentru, cinci abțineri și 4 voturi împotrivă ședința a fost suspendată din nou până la ora 17.00.