Angajații și clienții unei bănci au fost luați ostatici de o bandă de hoți la Napoli

La Napoli este alertă. O grupare de hoți a încercat să jefuiască o bancă, dar apoi s-a baricadat în clădire. Hoții îi țin ostatici pe angajați și clienți. Forțele de ordine au izolat zona, potrivit digi24.ro.

- Publicitate -

Potrivit primelor date, atacatorii după ce au intrat în filiala unei bănci din Napoli au închis ușile și au luat ostateci angajații și clienții băncii, după ce forțele de ordine au ajuns rapid la fața locului.

În clădire se află mai mulți angajați și cel puțin trei clienți, din informațiile de până acum. Trei dintre ei ar fi solicitat intervenția medicilor și au spus că li s-a făcut rău.

- Publicitate -

O echipă de negociatori încearcă să ia legătura cu jefuitorii.