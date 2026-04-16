Emil Gânj, criminalul care și-a ucis și incendiat iubita, este căutat în județul Mureș

Poliţia Română a anunțat că a mobilizat, joi, un număr mare de forţe în satul Senereuş, după ce o persoană a anunţat că a văzut, în locaitate, un bărbat care are semnalmentele lui Emil Gânj, bărbatul suspectat că şi-a ucis iubita şi apoi i-a dat foc. Acesta este căutat din vara anului trecut.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că, joi, au loc căutări şi scotociri în localitatea Senereuş, un sat din comuna Bălăuşeri, judeţul Mureş, după ce o persoană a anunţat autorităţile că a văzut în sat un bărbat cu semnalmentele lui Emil Gânj.

Pe 8 iulie 2025, în jurul orei 8:50, Emil Gânj, persoană condamnată anterior definitiv pentru omor, încălcând ordinul de protecţie ce fusese emis anterior pe numele său şi în favoarea victimei, Anda Gyurca a mers cu un topor la locuința fostei sale iubite.

Acolo, a distrus mai multe geamuri şi uşa de la intrare, a intrat în casă şi a lovit-o pe victimă cu toporul în cap, de mai multe ori, provocându-i decesul. Ulterior, bărbatul a stropit cadavrul victimei cu o substanţă inflamabilă şi i-a dat foc.

Cine este Emil Gânj

Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, are două condamnări la activ. Prima, în anul 2011, pentru omor calificat. Bărbatul începuse să execute pedeapsa de 15 ani și 6 luni și urma să o încheie la anul, pe 4 ianuarie 2026. A fost eliberat condiționat în 24 noiembrie 2020 de către Judecătoria Târgu Mureș.

În pofida căutărilor realizate în comun de polițiști și jandarmi, Gânj nu a fost găsit nici după 9 luni de la comiterea crimei. Autoritățile au fost sesizate de mai multe ori de către cetățeni care au spus că au zărit un bărbat cu semnalmentele sale.

Conform news.ro, operațiune de căutare de amploare a avut loc pe 5 marie, în localitatea Bixad din județul Covasna, într-o pădure de pe marginea râului Olt, însă nu au fost descoperite indicii că Gânj s-ar fi ascuns acolo.