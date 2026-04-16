Atenție, șoferi! Noi restricții de circulație pe DN1 București-Ploiești, din cauza lucrărilor la metrou

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță instituirea unor noi restricții de circulație pe DN1 București-Ploiești, din cauza lucrărilor desfășurate la extinderea metroului, spre aeroportul Henri Coandă.

Potrivit unui anunț publicat joi după amiază, sunt instituite restricții de circulație pe DN1, în zonă km 12+400 – km 13+050 (dreapta), în vederea executării lucrărilor aferente etapei 3 de deviere a traficului pentru Obiectivul 19 – Stația Bruxelles, din cadrul proiectului “Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă, Magistrala 6, 1 Mai – Otopeni, proiectare și execuție lucrări de structură de rezistență, Lotul 1, 2: Tokyo – Aeroportul Otopeni”.

Se închide circulația pe strada Oașului, în zona organizării de șantier, iar traficul este deviat pe un podeț nou realizat, prevăzut cu două benzi de circulație, traversând zona parcării McDonald’s, pe relația Stradă Oașului – DN 1 – Otopeni.

Participanții la trafic sunt rugați să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară montată pe teren.