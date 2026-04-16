Colegiul Medicilor Prahova condamnă panourile anti-cezariană din București: „Mesaje fără bază științifică”

Colegiul Medicilor Prahova se alătură medicilor din București și condamnă panourile publicitare care au împânzit capitala și care descurajează nașterea prin cezariană. „Mesajul afișat pe acele panouri din capitală este eronat și nu are la bază studii științifice”, avertizează medicul Mihaela Neagu Petrovici, subliniind că astfel de informații pot pune în pericol sănătatea femeilor.

Panourile publicitare apărute recent în București, care transmit mesaje despre naștere și descurajează operația de cezariană, au stârnit reacții puternice în rândul cadrelor medicale.

Zeci de afișe conțin afirmații controversate, precum: „Mit sau realitate: prin chirurgie, cezariana scoate din funcțiune procesul vital al nașterii naturale” sau „Mit sau realitate: prin cezariană, lipsa dilatațiilor și contracțiilor se transmite genetic de la mamă la fiică”.

Pe panouri nu apare însă nicio informație despre inițiatorul campaniei și nu sunt indicate surse medicale care să susțină aceste afirmații.

Cine se află în spatele campaniei de dezinformare

Potrivit HotNews, panourile au fost comandate de Fundația Corporate Transparency, o organizație care promovează frecvent teorii controversate. Organizația este formată din Radu Cătălin Grădinaru, asistent în brokeraj și ospătar, și Florin Ghencea, acesta din urmă cunoscut ca fost crainic la meciurile echipei FCSB.

Pe site-ul fundației, copiii născuți prin cezariană sunt descriși drept „copii hibrizi”, fără a fi prezentate dovezi științifice.

Ce spune Colegiul Medicilor Prahova

Colegiul Medicilor Prahova se alătură pozițiilor exprimate de medicii din Capitală. Medicul Mihaela Neagu Petrovici, critică ferm mesajele și atrage atenția asupra pericolului dezinformării.

„Mesajul afișat este eronat. Nu are la bază dovezi care să îl susțină. Nu știm cine și-l asumă, dar este evident că nu provine dintr-un mediu profesionist. Numai medicul specialist poate face astfel de recomandări, în funcție de fiecare pacientă.

Nașterea pe cale naturală este de preferat atunci când este posibil, însă condițiile care impun operația de cezariană sunt stabilite strict de către profesioniști. Nu sunt de acord cu astfel de practici care nu au la bază studii științifice și nu au acordul Colegiul Medicilor din România. Nu așa se promovează sănătatea în rândul populației”, a transmis medicul Mihaela Neag Petrovici.

Aceasta și-a exprimat și surprinderea că astfel de mesaje au fost aprobate pentru afișare în spațiul public.