Peste 200 de posturi desființate la Primăria Ploiești și în instituțiile subordonate

Un proiect de hotărâre privind reducerea numărului de posturi din administrația locală va fi dezbătut joi, 16 aprilie, în Consiliul Local Ploiești. În total, 224 posturi ocupate și vacante de la Primăria Ploiești și din instituțiile din subordine ar urma să fie desființate.

Proiectul de reorganizare a aparatului administrativ din Ploiești propune o reducere semnificativă a numărului maxim de posturi din cadrul Primăriei și al instituțiilor subordonate.

În total, proiectul prevede ca din totalul de 974 de posturi să rămână 750. Practic se propune desființarea a 224 de posturi ocupate și vacante.

La Primăria Ploiești, numărul de posturi ar urma să scadă de la 349 la 259, ceea ce înseamnă o reducere de 90 de posturi. Dintre acestea, 56 vor fi transferate după preluarea Administrației Parcului Municipal Vest de către Casa de Cultură. Alte 20 de posturi sunt vacante, iar pentru 14 se propun disponibilizări.

Și alte instituții din subordinea Consiliului Local Ploiești sunt afectate de măsuri similare. La Serviciul Public Finanțe Locale vor fi desființate 10 posturi, dintre care 7 ocupate. La Clubul Sportiv Municipal Ploiești organigrama se reduce de la 94 la 67 de posturi, fiind propusă desființarea a 27 de posturi, dintre care 13 sunt ocupate, iar 14 sunt vacante.

Cea mai mare reducere este prevăzută la Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”, unde numărul de posturi scade de la 122 la 75. Aici vor fi desființate, practic 47 de posturi, dintre care doar opt sunt vacante, pentru restul de 39 urmând să fie operate disponibilizări.

De asemenea, Poliția Locală Ploiești va avea mai puține posturi, de la 214 la 176. În acest caz, 38 de posturi vor fi desființate, dintre care 26 sunt vacante.

Singura instituție care își menține numărul de angajați este Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, cu 37 de posturi.