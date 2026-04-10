Concedieri la Primăria Ploiești. Ce instituții sunt lovite de restructurări

Disponibilizările din administrația locală intră în linie dreaptă la Ploiești. Peste o sută de angajați ar putea pleca din Primărie și din instituțiile subordonate, în timp ce autoritățile caută încă varianta finală de reorganizare. Termenul limită pentru intrarea în vigoare a noilor organigrame este 1 iulie.

- Publicitate -

Potrivit primarului Ploieștiului, Mihai Polițeanu, 116 angajați ar urma să fie vizați de concedieri, în condițiile în care 189 de posturi, atât vacante, cât și ocupate, trebuie eliminate din organigramă până la această dată.

- Publicitate -

Varianta Primăriei: mai puține concedieri prin comasare

După ședința tensionată de joi, 9 aprilie, din Consiliul Local Ploiești, propunerea de comasare a Casei de Cultură „I.L. Caragiale” cu Serviciul Administrarea Parcului Municipal Vest a fost amânată. În cazul în care o astfel de variantă trece ar exista un număr mai mic de disponibilizări.

În forma propusă de Primăria Ploiești, comasarea Casei de Cultură cu Parcul Municipal Vest ar fi dus la reducerea numărului de disponibilizări cu 56 de posturi, potrivit șefei Serviciului Resurse Umane din cadrul instituției.

„Propunerea a fost ca prin mutarea Parcului Municipal să se scadă 56 de posturi din cele 224. Pentru celelalte au fost identificate soluții cu fiecare dintre directorii instituțiilor, ca să ajungem la acel total de 224 de posturi și să nu depășim 20% din posturile ocupate, adică 116. În urma consultărilor, s-ar reduce 153 de posturi și 71 ar fi prin reorganizare, rezultă rezolvarea pentru diminuarea de la 974 la 750”, a susținut Anca Angelescu.

- Publicitate -

Unde ar putea fi cele mai multe disponibilizări

Potrivit surselor noastre, în cazul în care varianta propusă de Primăria Ploiești, privind comasarea Casei de Cultură va trece, vor exista totuși disponibilizări în mai multe instituții din subordinea Consiliului Local Ploiești. Dimensiunea disponibilizărilor va fi, însă, mai mică.

La nivelul Primăriei Ploiești ar fi vizate 34 de posturi, dintre care 14 ocupate. La Serviciul Public Finanțe Locale ar urma să fie eliminate 10 posturi, dintre care 7 ocupate.

- Publicitate -

Cel mai mare număr de disponibilizări ar putea fi înregistrat la Parcul Memorial „Constantin Stere” – 47 de posturi, dintre care 39 ocupate.

Poliția Locală Ploiești ar putea pierde 35 de posturi, dintre care 9 ocupate, iar la Clubul Sportiv Municipal Ploiești ar fi vizate 27 de posturi, dintre care 13 ocupate.

Alte scenarii de externalizare și reorganizare

În timpul ședinței Consiliului Local Ploiești, mai mulți consilieri au criticat, însă, lipsa unor scenarii alternative clare propuse de municipalitate.

- Publicitate -

Surse din administrația locală susțin, însă, că există și alte variante analizate, inclusiv externalizarea activității adăpostului de câini de la Parcul Memorial „Constantin Stere”, prin preluarea acesteia de către SGU Ploiești.

Acest lucru ar diminua, în opinia unora, numărul de disponibilizări, însă ar însemna o supraîncărcare a activității de la SGU, dar și cheltuieli mai mari de personal pentru societate.

Variante de lucru, în analiza consilierilor

O altă variantă de lucru, conform acelorași surse, ar fi ca CSM Ploiești să preia administrarea Parcului Municipal Vest.

- Publicitate -

Propunerea apare în contextul în care, în ianuarie, a fost avansată intenția, confirmată de altfel de Primăria Ploiești, ca CSM Ploiești să preia în administrare cele două terenuri de sport din parc, pentru omologarea acestora în vederea organizării de competiții naționale și internaționale de tip 3×3.

Această variantă nu ar rezolva însă problema disponibilizărilor, la rândul său CSM fiind vizat de concedieri.

- Publicitate -

Termen limită pentru decizia finală

Autoritățile locale trebuie să stabilească o variantă clară de reorganizare până cel târziu la jumătatea lunii aprilie, pentru a respecta calendarul impus prin Ordonanța 7/2026 privind reforma în administrațiile locale. Termenul limită ar fi 15 aprilie.

Până atunci, scenariile rămân deschise, iar soarta a peste o sută de angajați depinde de decizia finală din Consiliul Local Ploiești.

Reamintim faptul că, până la 1 iulie, în Prahova aproape 1.600 de posturi trebuie să dispară din administrațiile locale.

- Publicitate -

