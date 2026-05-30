Transport public deviat, pe 1 iunie 2026, pe Bulevardul Independenței din Ploiești. Ce trasee își modifică ruta

Șoferii și călătorii care tranzitează zona centrală a Ploieștiului trebuie să se pregătească pentru modificări importante ale traficului și transportului public în perioada pe 1 iunie 2026. Bulevardul Independenței va fi închis circulației rutiere pentru desfășurarea evenimentele dedicate Zilei Copilului, iar mai multe trasee de autobuz și troleibuz vor circula pe rute ocolitoare.

Bulevardul Independenței se închide pentru evenimentul dedicat Zilei Copilului

Primăria Ploiești a anunțat că traficul rutier va fi restricționat pe Bulevardul Independenței, pe tronsonul cuprins între Statuia Vânătorilor (Gara de Sud) și Statuia lui Radu Stanian.

Măsura este necesară pentru organizarea evenimentului „Copilăria inundă Bătrânul Bulevard”, manifestare dedicată Zilei Internaționale a Copilului, care va transforma una dintre cele mai cunoscute artere ale orașului într-un spațiu destinat activităților recreative și spectacolelor pentru cei mici.

Ca urmare a închiderii traficului, operatorul de transport public va modifica temporar mai multe trasee.

Cum vor circula autobuzele în Ploiești pe 1 iunie

Pentru a evita zona restricționată, autobuzele vor circula pe trasee alternative. Astfel, pe sensul Centru – Gara de Sud, autobuzele vor fi deviate pe strada Bobâlna, cu opriri în stațiile Pelican și Liceul de Muzică.

Pe sensul Gara de Sud – Centru, autobuzele vor circula pe strada Democrației și vor opri în stațiile 13 Decembrie, Covurlui și Muzeul de Istorie.

Autoritățile recomandă călătorilor să își planifice din timp deplasările și să țină cont de eventualele întârzieri generate de traficul din zonele adiacente.

Traseele troleibuzelor 44 și 202 vor fi scurtate

Printre cele mai importante modificări se numără și cele care vizează troleibuzele. Traseele 44 și 202 vor circula doar până la Hale Coreco, fără a mai ajunge în zona Gara de Sud.

Pentru legătura dintre Centru și Gara de Sud, călătorii vor putea utiliza liniile de autobuz care circulă pe acest sector.

Pentru a evita costuri suplimentare, biletele validate în troleibuze vor putea fi utilizate și în autobuzele care asigură legătura dintre Centru și Gara de Sud.

În același timp, biletele validate în autobuze pe relația Gara de Sud – Centru vor putea fi folosite și în troleibuzele care circulă spre Malu Roșu și Pod Înalt.

Modificări pentru traseele 2 și 30

Schimbări temporare vor exista și pentru traseele 2 și 30.

Traseul 2 va efectua stația din fața Gării de Sud, iar după ieșirea din Prahova Value Centre va vira la dreapta pe strada Democrației.

De asemenea, stația Coreco Sud nu va mai fi utilizată pe durata restricțiilor.

Pentru deplasările către Centru și Vest, călătorii vor trebui să folosească stația Gara de Sud amplasată în fața gării.

În cazul traseului 30, acesta va opri, pe sensul spre Centru, în stația Gara de Sud din fața P.T.T.R. Sud, comună cu cea utilizată de traseul 101.

Programul modificat în funcție de trafic

Autoritățile atrag atenția că măsurile anunțate pot suferi modificări în funcție de situația din teren.

„În funcție de dispozițiile Poliției Rutiere, atât intervalul orar, cât și rutele ocolitoare pot fi modificate conform necesităților identificate”, au transmis reprezentanții autorităților locale.

Călătorii sunt sfătuiți să urmărească anunțurile oficiale privind transportul public și restricțiile de trafic înainte de a porni la drum în ziua de 1 iunie.