Ce evenimente au loc de Ziua Copilului, pe 1 iunie, la Ploiești. Unde vor fi restricții de trafic

Ploieștiul va fi gazdă, luni, 1 iunie 2026, a unei noi ediții a festivalului „Copilăria inundă Bătrânul Bulevard”. Pe durata evenimentului nu vor lipsi momentele artistice și spectacolele coregrafice, dar nici celebra paradă a copiilor pe bulevard.

Manifestarea este organizată de Centrul Județean de Cultură Prahova și va reuni sute de copii și părinți. Pe durata evenimentului vor fi parade, momente artistice și spectacole coregrafice susținute de copiii clasei de balet a Școala Populară de Arte Ploiești.

Evenimentul are loc cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului și va transforma Bulevardul Independenței într-un spațiu dedicat dansului, costumelor și activităților artistice.

Restricții de trafic pe Bulevardul Independenței și în zona Palatului Culturii

Pentru desfășurarea în siguranță a festivalului, Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației Ploiești a aprobat o serie de restricții de trafic pe Bulevardul Independenței și în centrul municipiului.

Circulația rutieră pe Bulevardul Castanilor va fi închisă luni, 1 iunie, până la ora 23.59, pe Bulevardul Independenței, iar între orele 10:00 și 12:00 pe tronsonul cuprins între Monumentul Vânătorilor (Gara de Sud) și Palatul Culturii.

De asemenea, va fi închisă strada Sublocotenent Erou Călin Cătălin, în zona dintre Palatul Culturii și Palatul Administrativ, iar parcarea din fața Palatului Culturii va fi eliberată în intervalul 07:00 – 19:00.

Programul festivalului „Copilăria inundă Bătrânul Bulevard”

Organizatorii au pregătit mai multe momente artistice și parade

10:00 – plecarea formațiilor de dans de la Monumentul Vânătorilor către centrul orașului;

10:00 – 12:00 – defilare în pași de dans și parada costumelor pe Bulevardul Independenței;

12:00 – 19:00 – spectacol coregrafic pe esplanada Palatului Culturii.

Festivalul „Copilăria inundă Bătrânul Bulevard” aduce anual în centrul Ploieștiului sute de participanți și spectatori.