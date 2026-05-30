Program special de 1 iunie, la Evidența Populației Ploiești. Ce Serviciu va fi deschis

Autor: Tatiana Hagiescu
evidenta populatiei ploiesti

Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploiești a anunțat programul de funcționare pentru 1 iunie 2026, zi liberă legală în România (a doua zi de Rusalii și Ziua Copilului). Nu se vor oficia căsătorii și nici cărți de identitate nu se vor emite.

Potrivit instituției, activitatea va fi limitată, fiind asigurată doar înregistrarea deceselor, după următorul program de lucru:

  • Serviciul Stare Civilă

luni    01 iunie 2026    ora 9.00–12.00  – se asigură doar înregistrarea  deceselor.

  • Serviciul Evidenţă Informatizată a Persoanelor

luni         01 iunie 2026         –    închis.

