Program special de 1 iunie, la Evidența Populației Ploiești. Ce Serviciu va fi deschis

Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploiești a anunțat programul de funcționare pentru 1 iunie 2026, zi liberă legală în România (a doua zi de Rusalii și Ziua Copilului). Nu se vor oficia căsătorii și nici cărți de identitate nu se vor emite.

- Publicitate -

Potrivit instituției, activitatea va fi limitată, fiind asigurată doar înregistrarea deceselor, după următorul program de lucru:

Serviciul Stare Civilă

luni 01 iunie 2026 ora 9.00–12.00 – se asigură doar înregistrarea deceselor.

- Publicitate -

Serviciul Evidenţă Informatizată a Persoanelor

luni 01 iunie 2026 – închis.